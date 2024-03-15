公共藝術修法 藝術界憂「滅代辦」變「滅年輕藝術家」
監察院日前發表調查報告，糾正文化部關於公共藝術代辦引發的亂象。文化部昨公布公共藝術設置辦法修正草案，提出簡化流程、刪除代辦字眼、正名專案管理廠商、強制揭露執行暨徵選小組等十大改革方向。公共藝術界支持修法簡化公共藝術流程，但憂心新法鼓勵250萬元以下的案子不做硬體公共藝術，會讓年輕藝術家失去執行公共藝術小型案子的機會，「滅代辦」變成「滅年輕公共藝術家」。
文化部指出，公共藝術政策推動30餘年，歷經六次修法，此次修法修正條文超過三分之二，為歷年最大幅度修法。修正草案將預告60日，廣納各界意見再拍板修法。
公共藝術設置流程複雜，造成興辦單位如學校必須求助代辦公司。文化部表示，經統計，公共藝術設置約有六成五為250萬元以下案件，其中學校為興辦機關者逾六成。為鼓勵興辦機關自辦，「公共藝術設置辦法」修正採分級辦理，鼓勵250萬元以下案件，自行辦理包含公共藝術教育推廣、民眾參與、環境美感等軟體活動，且若僅辦理軟體活動，流程簡化僅須擬具基本計畫表送審議會核定即可，預計可大幅減少六成代辦案件。
慕何藝術負責人蕭芷倩指出，此一草案甫公布，便有藝術家反映擔憂「年輕藝術家如何進入公共藝術」。她表示，成熟的公共藝術必須靠經驗累積，而年輕藝術家多是靠接250萬以下的小型公共藝術案子當敲門磚。如果新法直接將「鼓勵250萬以下案件辦理軟體活動」寫入辦法，興辦單位如學校恐怕都會放棄設置流程較複雜的硬體公共藝術。當年輕公共藝術家失去做小案的機會，未來有如何有機會發展完整成熟的大型公共藝術作品。
據了解，如此修法是因為出現代辦亂象的多為學校設置的小型公共藝術案子，諮詢會議中甚至有專家認為學校型公共藝術因為規模小往往不成熟，貿然設置反而搞壞學生的美感品味，因此主張250萬以下的案子就別設置硬體公共藝術，改成舉辦展覽、公共藝術教育推廣等軟體活動。
但蔚龍藝術總經理王玉齡指出，法國的公共藝術就是從學校萌芽。她擔心文化部修法本來是為了「消滅代辦」，但「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的修法，最後變質為「消滅年輕公共藝術家」。胡氏藝術執行長胡朝聖也說，此一250萬門檻會有「潛在的危險」，恐怕會大量減少年輕藝術家的入場機會，徹底改變台灣公共藝術的生態，修法必須謹慎。
胡朝聖認為，不能從菁英角度來看學校型公共藝術，專家眼中的缺乏美感可能是反映在地美學；讓學童在設置公共藝術的校園中成長，也是藝術教育中相當重要的一環。
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