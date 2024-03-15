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全球知名炸雞「POPEYES」要來台灣了！時間、地點曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
知名炸雞「POPEYES」即將正式登台。圖／擷取自POPEYES粉絲頁
知名炸雞「POPEYES」即將正式登台。圖／擷取自POPEYES粉絲頁

喜歡吃炸雞的民眾再等等！全球知名連鎖炸雞「POPEYES」近期傳出即將登台的消息，預計將在今年第二季在台灣開立首間門市，地點預計為台北市中正區。隨著POPEYES未來正式來台，民眾將可零時差享受招牌的路易斯安那口味炸雞。

成立於1972年的「POPEYES」為全球知名的連鎖速食餐廳，提供炸雞、薯條、沙拉等品項，在全球30多個國家和地區，開設超過3,900家餐廳，地點包括美國、加拿大、中國、韓國、新加坡、法國、德國等地，全球營業額一年超過50億美元。根據維基百科資料，POPEYES同時也是全球第二大的連鎖炸雞速食餐廳，僅次於肯德基。

近期於求職網站中，已經出現POPEYES的徵才訊息。根據資料，台灣首間POPEYES分店，將於今年第二季開幕，店面則位於台北市中正區。隨著POPEYES的登台，未來台灣也將可以擁有更多元的炸雞新選擇。

北市 速食 餐廳

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