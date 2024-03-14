聽新聞
test
0:00 / 0:00
PRADA全新影片上線 倡議永續與環境保育的迫切重要
消費與環保，貌似天秤的兩端，但透過回收物質的再利用、再製，或將達成感性與理性的平衡點。Prada除了推出Re-Nylon系列、強調不再使用新製尼龍，近日並發表了形象廣告與三只全新影片上線，展示與National Geographic Creative Works的合作，更有Prada在永續議題上的投入，嘗試帶來持久的改變。
三部短影片已在Prada的官方youtube頻道中發表，並歸類於「Prada Re-Nylon」的分類。影片分別聚焦於地中海（Mediterranean）、印度洋（Indo-Pacific）與北極（Arctic），Prada在「國家地理」攝影師與探險家的帶領下，帶人深入當地展現獨特、多樣化的海洋棲息地，進而探索海洋保護面臨的問題，而如果仔細留心，部分攝影師、水下探險家也身穿了Prada Re-Nylon系列的潛水服或服裝，展現雙方合作的親密無間。
其中Mediterranean影片內介紹了地中海因外來種「藍蟹」（blue crab）的入侵，強烈破壞了原本地中海的海洋生態；而Arctic影片中，除展現北極洲因氣候變遷造成北極熊的生存限縮，並前進格陵蘭採訪原住民生態科學家，最終展現人類與自然是如何地緊密連結，更有人類需與現有環境、生態系統共存的迫切必要。
同時Prada除了與國家地理合作，也從2023年7月起，將Prada Re-Nylon系列的1%收益將用於支持教育計劃「Sea Beyond」，回到這一切社會（也是環境）問題的根源：以教育改變下一代的意識，學習、思考、行動，最終獲得改變、也讓改變成真。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言