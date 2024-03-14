PRADA全新影片上線 倡議永續與環境保育的迫切重要

消費與環保，貌似天秤的兩端，但透過回收物質的再利用、再製，或將達成感性與理性的平衡點。Prada除了推出Re-Nylon系列、強調不再使用新製尼龍，近日並發表了形象廣告與三只全新影片上線，展示與National Geographic Creative Works的合作，更有Prada在永續議題上的投入，嘗試帶來持久的改變。

三部短影片已在Prada的官方youtube頻道中發表，並歸類於「Prada Re-Nylon」的分類。影片分別聚焦於地中海（Mediterranean）、印度洋（Indo-Pacific）與北極（Arctic），Prada在「國家地理」攝影師與探險家的帶領下，帶人深入當地展現獨特、多樣化的海洋棲息地，進而探索海洋保護面臨的問題，而如果仔細留心，部分攝影師、水下探險家也身穿了Prada Re-Nylon系列的潛水服或服裝，展現雙方合作的親密無間。

其中Mediterranean影片內介紹了地中海因外來種「藍蟹」（blue crab）的入侵，強烈破壞了原本地中海的海洋生態；而Arctic影片中，除展現北極洲因氣候變遷造成北極熊的生存限縮，並前進格陵蘭採訪原住民生態科學家，最終展現人類與自然是如何地緊密連結，更有人類需與現有環境、生態系統共存的迫切必要。