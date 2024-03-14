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PRADA全新影片上線 倡議永續與環境保育的迫切重要

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PRADA與國家地理合作，推出了三集短影片；第一集《Indo Pacific》的場景位於印度洋太平洋海域與島嶼，探討珊瑚礁被嚴重破壞情況，以及當地物種如熱帶魚、海龜的生態。圖／Prada提供
PRADA與國家地理合作，推出了三集短影片；第一集《Indo Pacific》的場景位於印度洋太平洋海域與島嶼，探討珊瑚礁被嚴重破壞情況，以及當地物種如熱帶魚、海龜的生態。圖／Prada提供

消費與環保，貌似天秤的兩端，但透過回收物質的再利用、再製，或將達成感性與理性的平衡點。Prada除了推出Re-Nylon系列、強調不再使用新製尼龍，近日並發表了形象廣告與三只全新影片上線，展示與National Geographic Creative Works的合作，更有Prada在永續議題上的投入，嘗試帶來持久的改變。

三部短影片已在Prada的官方youtube頻道中發表，並歸類於「Prada Re-Nylon」的分類。影片分別聚焦於地中海（Mediterranean）、印度洋（Indo-Pacific）與北極（Arctic），Prada在「國家地理」攝影師與探險家的帶領下，帶人深入當地展現獨特、多樣化的海洋棲息地，進而探索海洋保護面臨的問題，而如果仔細留心，部分攝影師、水下探險家也身穿了Prada Re-Nylon系列的潛水服或服裝，展現雙方合作的親密無間。

其中Mediterranean影片內介紹了地中海因外來種「藍蟹」（blue crab）的入侵，強烈破壞了原本地中海的海洋生態；而Arctic影片中，除展現北極洲因氣候變遷造成北極熊的生存限縮，並前進格陵蘭採訪原住民生態科學家，最終展現人類與自然是如何地緊密連結，更有人類需與現有環境、生態系統共存的迫切必要。

同時Prada除了與國家地理合作，也從2023年7月起，將Prada Re-Nylon系列的1%收益將用於支持教育計劃「Sea Beyond」，回到這一切社會（也是環境）問題的根源：以教育改變下一代的意識，學習、思考、行動，最終獲得改變、也讓改變成真。

PRADA與國家地理合作，以三部短影片探索海洋、生態與環境的變遷，並再度宣示品牌Re-Nylon系列所強調的核心永續價值觀。圖／Prada提供（合成圖）
PRADA與國家地理合作，以三部短影片探索海洋、生態與環境的變遷，並再度宣示品牌Re-Nylon系列所強調的核心永續價值觀。圖／Prada提供（合成圖）
在短片《Arctic》中，生態專家聚焦於北極地區的海洋暖化問題，並試圖展現人類活動對當地環境的劇烈影響。圖／Prada提供
在短片《Arctic》中，生態專家聚焦於北極地區的海洋暖化問題，並試圖展現人類活動對當地環境的劇烈影響。圖／Prada提供
在《國家地理》攝影師與探險家的帶領下，影片帶人前進現場、正視全球海洋保護的刻不容緩。圖／Prada提供
在《國家地理》攝影師與探險家的帶領下，影片帶人前進現場、正視全球海洋保護的刻不容緩。圖／Prada提供
PRADA與國家地理合作，在短片《Indo Pacific》中捕捉描繪印度洋在地社群對潛在破壞性影響所付出的努力。圖／Prada提供
PRADA與國家地理合作，在短片《Indo Pacific》中捕捉描繪印度洋在地社群對潛在破壞性影響所付出的努力。圖／Prada提供

北極熊 地中海 影片

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