HOLA首推「用聽的型錄」 以三首經典滾石歌曲詮釋居家

這是一張「用聽的型錄」，HOLA首度與音樂實境節目「滾石摘星號」合作，以三首經典的滾石歌曲，包括「春天花會開」、「等待南風」、「抱著你」，詮釋出HOLA在2024春夏新品，結合聽覺與視覺，重新詮釋對家的想像。

HOLA春夏以「生生不息」為主題，強調自然紋理、天然材質與手感溫度等各種居家單品，希望讓大家找回「有呼吸感」的生活樣貌，而透過歌曲的詮釋，分別希望打造出陽光灑落的客廳、春風吹拂的臥室以及陽台假期系列，彼此更為生動。

由任賢齊演唱的「春天花會開」，其中歌詞「春天花會開，鳥兒自由自在，我還是在等待，等待我的愛」，象徵著告別冬天，生機盎然的春天到來，整體打造出充滿陽光的客廳，手工製造的Sits Justus皮沙發，搭配金屬椅腳，有著現代感的俐落，地板鋪著編織工藝的艾禮思拉絨流蘇毯，帶來一絲溫暖感，以及ORE ONE X-Ray橡木茶几、綠色植栽，打造春日客廳的風情。

由張震嶽領軍8強選手「Star Chasers」共同演唱「等待南風」，歌詞的「抬起頭享受悸動 蔚藍的天空，開心與受挫成為養份灌溉著我，望向那夜空閃耀的指引」，唱出對自由的渴望，呼應HOLA首度推出的「陽台假期」系列，奧可利可折疊蝴蝶椅有著防潑水材質，放室內室外都合宜，還能搭配日本原裝進口3用可攜式SIFFLUS 3WAYS吊床，具有吊床、晾衣架、獨立搖椅等三重功能。

米非與薩布洛翻唱的「抱著你」，歌詞「一切都不重要，抱著你，抱著你，我抱著你」，彷彿回到家中就充滿了安全感，呼應臥房，PODIUM Cane梣木屏風讓房間多了隱私感，床鋪搭配查莉緹花抱枕/套系列，百搭幾何及波紋設計便能提升臥室質感。