玩翻海洋公園 孩童只要100元！悅來大飯店加碼免費晚餐

迎接即將到來的兒童清明連假，遠雄海洋公園聯合遠雄悅來大飯店推出優惠專案，只要是穿搭或配戴園區規定的識別物件，大朋友們入園也享購票超值優惠。另外，遠雄悅來大飯店鼓勵友善環境，凡於活動期間內、《英倫西餐廳》自助晚餐時段，攜帶個人環保餐具，即享兒童免費。

遠雄海洋公園推出的四大限時優惠：「好小子集合」活動，12歲以下學童(民國100年後生)於活動期間4/4~4/7，只要身上配戴蝴蝶領結或領帶，並搭配一位同行大人現場購票990元，學童本人即享入園優惠價100元，同行第3人還可享699元優惠價（至多4名）。

優惠二「舞青春．制服PA」活動，高中生以上不限身份、性別，只要「穿著制服」於活動期間3/8~4/28入園，現場購票即享優惠價699元（制服需有學校名稱、需全套，即上衣加褲子或裙子），另加碼優惠：著裙子膝上5公分，再贈園區500元餐飲商品抵用券。同樣著制服到遠雄悅來大飯店，即可以優惠價999元享用《英倫西餐廳》自助晚餐，且免收服務費（原價1,280元＋10%服務費）。

優惠三「機不可失」活動，不論是今年度已出國或是預備出國者，於活動期間4/1~6/30入園，只要出示本人於2024年度的出國登機證（或電子機票）及身分證件，現場購票即享有優惠價699元（限購4張），另贈園區200元餐商抵用券。

優惠四「壽星我最大」活動，凡3、4月壽星於生日當月入園，壽星本人可免費入園(入園時大人需出示身分證件，孩童憑健保卡)，須搭配一位同行者現場購買門票990元，同行第3人亦享699元優惠價（至多4名）。當月壽星在園內貼上園區專屬壽星貼紙，還有機會獲得獨特的慶生儀式。

此外，遠雄悅來大飯店4月加碼推出「與我的寶貝一起愛地球」活動，於活動期間4/1~4/30，攜帶個人環保餐具於《英倫西餐廳》用餐者(限自助晚餐)，同行孩童(限6~12歲)即可享免費用餐(此專案需有一位付費之成人，且一泊二食專案住客除外)。