快訊

虐童案生母身分遭起底！爆凌虐男友新歡被通緝 產子完人間蒸發

啟動朝野對話與柯文哲談國政！蔡總統也邀朱立倫見面 國民黨回應了

遭質疑如何公正面對虐童專案報告 藍委王育敏：明辭兒盟董事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名模Vittoria Ceretti時裝大片再度美出新境界！入手同款穿搭不傷荷包

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
H&M Studio春夏系列，找來影帝李奧納多的名模女友Vittoria Ceretti演繹新時裝大片，高冷又絕美的姿態，讓人也想擁有同款造型。圖／H&M提供
H&M Studio春夏系列，找來影帝李奧納多的名模女友Vittoria Ceretti演繹新時裝大片，高冷又絕美的姿態，讓人也想擁有同款造型。圖／H&M提供

行家都會買的H&M Studio春夏系列，在日前落幕的巴黎時裝周搶先曝光，更找來影帝李奧納多的名模女友Vittoria Ceretti演繹新時裝大片，高冷又絕美的姿態，讓人也想擁有同款造型。

獨厚女性消費者，同時也是造型師們最愛的H&M Studio系列春夏新品終於上市，此次設計團隊擷取70年代休閒風潮，改以現代隨興基調重新詮釋，透過休閒套裝、飄逸洋裝與精美配件，演繹自由不羈的冒險精神。像是名模Vittoria Ceretti演繹的西裝套裝就以品牌典藏款西裝外套為設計原型，版型寬鬆卻有有方正感，休閒別緻。而合身款牛仔喇叭褲與綴飾萊茵石的居家服單品展現鬆弛氣息。蛇紋印花迷你洋裝與焦橙色長版優雅洋裝，則替晚裝造型增添復古風情；光滑皮革及膝長靴、低跟皮革穆勒鞋以及醒目的萊茵石首飾，為配件系列更添亮點，展現個性態度，多款單品更是有高質感卻不到千元即可入手！

MANGO的春季系列強調透過質感面料搭配獨特設計細節，為日常風格造型增添品味。圖／MANGO提供
MANGO的春季系列強調透過質感面料搭配獨特設計細節，為日常風格造型增添品味。圖／MANGO提供

西班牙品牌MANGO的春季系列也不容錯過，強調透過質感面料搭配獨特設計細節，為日常風格造型增添品味。全新系列重點包括訂製服設計細節與運動風情元素當代結合，搭配短版輪廓剪裁、細緻百褶細節等，展現恣意全新姿態；或是律動飄逸剪裁搭配復古風情圖騰印花與輕柔面料，延伸出浪漫新情懷。配件商品，更藉由經典款型與大地色系，為為整體造型帶來更多韻味層次。

H&M Studio春夏系列焦橙色長版優雅洋裝，則替晚裝造型增添復古風情。圖／H&M提供
H&M Studio春夏系列焦橙色長版優雅洋裝，則替晚裝造型增添復古風情。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列真皮綁帶大衣，15,999元。圖／H&M提供
H&M Studio春夏系列真皮綁帶大衣，15,999元。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列合身款牛仔喇叭褲與綴飾萊茵石的居家服單品展現鬆弛氣息。圖／H&M提供
H&M Studio春夏系列合身款牛仔喇叭褲與綴飾萊茵石的居家服單品展現鬆弛氣息。圖／H&M提供

名模Vittoria Ceretti演繹的西裝套裝就以品牌典藏款西裝外套為設計原型，版型寬鬆卻有有方正感，休閒別緻。圖／H&M提供
名模Vittoria Ceretti演繹的西裝套裝就以品牌典藏款西裝外套為設計原型，版型寬鬆卻有有方正感，休閒別緻。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列水鑽項鍊，1,299元。圖／H&M提供
H&M Studio春夏系列水鑽項鍊，1,299元。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列合身網紗襯衫，1,799元。圖／H&M提供
H&M Studio春夏系列合身網紗襯衫，1,799元。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列府綢襯衫，2,499元。圖／H&M提供
H&M Studio春夏系列府綢襯衫，2,499元。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列真皮綁帶大衣，15,999元。圖／H&M提供
H&M Studio春夏系列真皮綁帶大衣，15,999元。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列透膚馬海毛混紡套衫，2,999元。圖／H&M提供
H&M Studio春夏系列透膚馬海毛混紡套衫，2,999元。圖／H&M提供

H&M 李奧納多 西裝

延伸閱讀

今年一定要擁有！從3種丹寧混搭風格，輕鬆穿搭時髦的日系街頭氣息

學姊這樣誰受得了！安俞真「超貼身襯衫」包緊緊卻超性感　戴眼鏡秒變高材生學霸

糟蹋了一個氣質美女！湯唯「超短髮登封大災難」造型師是跟她有仇嗎 崩潰髮型網看傻

輕、帥、時髦 FENDI春夏太陽眼鏡既未來又復古

相關新聞

HOLA首推「用聽的型錄」 以三首經典滾石歌曲詮釋居家

這是一張「用聽的型錄」，HOLA首度與音樂實境節目「滾石摘星號」合作，以三首經典的滾石歌曲，包括「春天花會開」、「等待南...

響應世界睡眠日 大葉高島屋寢具買1送1、頂級床墊7折起

為響應3月15日「世界睡眠日」，大葉高島屋聯合館內寢具、內睡衣品牌推出多項優惠，3月18日前可享7折起優惠價選購舒適寢具...

僅此一天！TWG Tea茶香馬卡龍「買一送一」

甜點控們期盼的「世界馬卡龍日（World Macaron Day）」即將到來，世界奢華茶葉品牌TWG Tea也推出「一日...

beautySTAGE x @cosme美妝推薦 全站消費3000現折200

正逢美妝保養換季與春妝新上市，新光三越beautySTAGE美麗台今年再度聯手化妝品使用心得及排行榜綜合網站@cosme...

玩翻海洋公園 孩童只要100元！悅來大飯店加碼免費晚餐

迎接即將到來的兒童清明連假，遠雄海洋公園聯合遠雄悅來大飯店推出優惠專案，只要是穿搭或配戴園區規定的識別物件，大朋友們入園...

名模Vittoria Ceretti時裝大片再度美出新境界！入手同款穿搭不傷荷包

行家都會買的H&M Studio春夏系列，在日前落幕的巴黎時裝周搶先曝光，更找來影帝李奧納多的名模女友Vittoria Ceretti演繹新時裝大片，高冷又絕美的姿態，讓人也想擁有同款造型。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。