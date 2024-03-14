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名模Vittoria Ceretti時裝大片再度美出新境界！入手同款穿搭不傷荷包
行家都會買的H&M Studio春夏系列，在日前落幕的巴黎時裝周搶先曝光，更找來影帝李奧納多的名模女友Vittoria Ceretti演繹新時裝大片，高冷又絕美的姿態，讓人也想擁有同款造型。
獨厚女性消費者，同時也是造型師們最愛的H&M Studio系列春夏新品終於上市，此次設計團隊擷取70年代休閒風潮，改以現代隨興基調重新詮釋，透過休閒套裝、飄逸洋裝與精美配件，演繹自由不羈的冒險精神。像是名模Vittoria Ceretti演繹的西裝套裝就以品牌典藏款西裝外套為設計原型，版型寬鬆卻有有方正感，休閒別緻。而合身款牛仔喇叭褲與綴飾萊茵石的居家服單品展現鬆弛氣息。蛇紋印花迷你洋裝與焦橙色長版優雅洋裝，則替晚裝造型增添復古風情；光滑皮革及膝長靴、低跟皮革穆勒鞋以及醒目的萊茵石首飾，為配件系列更添亮點，展現個性態度，多款單品更是有高質感卻不到千元即可入手！
西班牙品牌MANGO的春季系列也不容錯過，強調透過質感面料搭配獨特設計細節，為日常風格造型增添品味。全新系列重點包括訂製服設計細節與運動風情元素當代結合，搭配短版輪廓剪裁、細緻百褶細節等，展現恣意全新姿態；或是律動飄逸剪裁搭配復古風情圖騰印花與輕柔面料，延伸出浪漫新情懷。配件商品，更藉由經典款型與大地色系，為為整體造型帶來更多韻味層次。
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