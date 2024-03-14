名模Vittoria Ceretti時裝大片再度美出新境界！入手同款穿搭不傷荷包

行家都會買的H&M Studio春夏系列，在日前落幕的巴黎時裝周搶先曝光，更找來影帝李奧納多的名模女友Vittoria Ceretti演繹新時裝大片，高冷又絕美的姿態，讓人也想擁有同款造型。

獨厚女性消費者，同時也是造型師們最愛的H&M Studio系列春夏新品終於上市，此次設計團隊擷取70年代休閒風潮，改以現代隨興基調重新詮釋，透過休閒套裝、飄逸洋裝與精美配件，演繹自由不羈的冒險精神。像是名模Vittoria Ceretti演繹的西裝套裝就以品牌典藏款西裝外套為設計原型，版型寬鬆卻有有方正感，休閒別緻。而合身款牛仔喇叭褲與綴飾萊茵石的居家服單品展現鬆弛氣息。蛇紋印花迷你洋裝與焦橙色長版優雅洋裝，則替晚裝造型增添復古風情；光滑皮革及膝長靴、低跟皮革穆勒鞋以及醒目的萊茵石首飾，為配件系列更添亮點，展現個性態度，多款單品更是有高質感卻不到千元即可入手！

MANGO的春季系列強調透過質感面料搭配獨特設計細節，為日常風格造型增添品味。圖／MANGO提供

西班牙品牌MANGO的春季系列也不容錯過，強調透過質感面料搭配獨特設計細節，為日常風格造型增添品味。全新系列重點包括訂製服設計細節與運動風情元素當代結合，搭配短版輪廓剪裁、細緻百褶細節等，展現恣意全新姿態；或是律動飄逸剪裁搭配復古風情圖騰印花與輕柔面料，延伸出浪漫新情懷。配件商品，更藉由經典款型與大地色系，為為整體造型帶來更多韻味層次。

H&M Studio春夏系列焦橙色長版優雅洋裝，則替晚裝造型增添復古風情。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列真皮綁帶大衣，15,999元。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列合身款牛仔喇叭褲與綴飾萊茵石的居家服單品展現鬆弛氣息。圖／H&M提供

名模Vittoria Ceretti演繹的西裝套裝就以品牌典藏款西裝外套為設計原型，版型寬鬆卻有有方正感，休閒別緻。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列水鑽項鍊，1,299元。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列合身網紗襯衫，1,799元。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列府綢襯衫，2,499元。圖／H&M提供

H&M Studio春夏系列真皮綁帶大衣，15,999元。圖／H&M提供