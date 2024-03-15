韓妞必買的香氛洗髮精！ELLA陳嘉樺激推Elastine「柔順、養護、持香」一次滿足

ELLA 陳嘉樺爽朗幽默的個性讓她在演藝圈有著好人緣高人氣，日前更推出睽違九年的全新個人專輯《BAD HABITS》，聲勢來到新一波高峰，不僅工作狀態大好、顏值狀態完美，整個人散發女神香氣。她在白色情人節當天化身「滿芬女神」出席「Elastine 伊絲婷奢華香水系列」新品活動，大方分享極致髮香的秘密，透露如何從髮梢間釋放迷人氣息，同時修護髮絲 ！

引領台灣香水洗髮精風潮的Elastine伊絲婷，以全新「春日戀曲-鈴蘭麝香」開啟來台第 11 年的新篇章，在視覺、香氣及成份都做了深入的進化，讓法國專業調香更全面地貼近生活。清新的鈴蘭揉和溫潤的麝香創造出舒適、柔軟、乾淨的香氣，彷彿天生的髮香一般，讓人一靠近就沈浸在春天的美好氣息中，持香能力也同步提升，時時刻刻散發迷人髮香。

全新「春日戀曲-鈴蘭麝香」成份上新添加17種胺基酸成分，極致修護受損髮絲，幫助秀髮回復健康狀態、展現柔順光澤。圖／LG健康生活提供

成份上新添加 17 種胺基酸成分，極致修護受損髮絲，幫助秀髮回復健康狀態、展現柔順光澤。護膚等級的植物油精萃，以橄欖、摩洛哥堅果、酪梨、荷荷芭籽及椰子等 5 種植物油精萃添加，洗淨同時滋潤頭皮並給予髮絲營養天然的護理成分，補足頭皮所需營養，深度修護滋養毛麟，打造健康強韌秀髮。

護膚等級的植物油精萃，以橄欖、摩洛哥堅果、酪梨、荷荷芭籽及椰子等5種植物油精萃添加，洗淨同時滋潤頭皮並給予髮絲營養天然的護理成分，補足頭皮所需營養，深度修護滋養毛麟，打造健康強韌秀髮。圖／LG健康生活提供

內在修護滋養、外在醉人髮香，為每一縷髮絲創造閃耀迷人質感，持續照護著每位女孩的秀髮，而鈴蘭的花語:「幸福回歸」 ，更象徵著這次的升級，將帶給女孩們更幸福的養髮體驗。