愛馬仕揭曉年度必逛藝術櫥窗「福寶精靈奇遇記」好童趣

今年適逢法國精品品牌愛馬仕（Hermès）位於巴黎福寶路的總店歡慶重新改裝100周年，2024年度主題定調為「源於福寶的愛馬仕精神」。今（3月14）日，品牌於台北愛馬仕寶麗廣塲（BELLAVITA）旗艦店揭曉年度藝術家櫥窗，由法國藝術家Jean-François Fourtou以年度主題發想，以童趣且擬人化的形式將植栽變成福寶精靈， 講述福寶總店百年歷史的奇幻冒險故事。

●與街道對話的獨特空間

對愛馬仕而言，櫥窗是一個別具意義的藝術場域：它如藝廊般既可以展現藝術家的創作，但因為向街道公眾開放，又彷彿一個與大眾對話、傳遞品牌精神的獨特空間。曾為巴黎、上海、杜拜、香港等多地愛馬仕設計藝術櫥窗的Jean-François Fourtou表示，他為此次櫥窗特地駐留台北十數日，造訪寺廟、早市、夜市等不同景點，深刻感受到台灣人豐富的文化和生命力。

在藝術櫥窗揭幕活動上，Jean-François Fourtou透露身為巴黎人的他從小就憧憬愛馬仕的福寶總店，20歲時甚至曾去應徵作店員，雖未如願，40年後的今日卻透過創作櫥窗在藝術中與愛馬仕合作，也是巧妙。這次將總店擬人化作為福寶精靈，介於人和植物之間的小精靈，延續他近期藝術創作上所偏好的擬人植栽手法，因為從小生長於都市的他對大自然格外嚮往。

而福寶精靈的設計也融入了另外一個經常出現在他作品中的靈感：自身的童年回憶。孩提時代的他，與爺爺情感甚篤，也一直特別憧憬爺爺所經歷並活躍的1920年代的巴黎，故而在福寶精靈身上，都可以看到充滿1920年代風情的吊帶西裝。

●總店細節完美重現

在他的導覽解說下，這段奇幻之旅從寶麗廣塲接近新光三越A4的正門入口處的櫥窗展開，每兩的櫥窗為一組，情節互相呼應對話。在巴黎鐵塔的背景襯托下，旅程以總店屋頂花園為起點，一組寶精靈正照料植栽花卉，園丁化身福寶精靈在花園悉心照料花草植物，澆灌生長出更多的福寶精靈：有的雙手拿著包包，有的攀爬於建築上，有的手腳穿牆而出變身精靈巨人，與福寶店融為一體有的櫥窗互相對望，躺臥在地上的福寶精靈望向的二樓的精靈。

福寶精靈身上的植物都是福寶總店空中花園所栽種的植物種類，例如在戶外街邊的巨人精靈身上的蘋果樹，就源自於園中唯一一棵傳說具有靈性的蘋果樹，在即將面臨移植命運時偏巧就結了一顆小蘋果，成了繼續留在總店的理由。櫥窗內的旋轉樓梯、金屬欄杆、馬賽克地磚等細節也比照總店微型化製作搬到台灣，其中一窗的馬賽克更以綠色呼應台灣的綠意盎然。

這次獨特的年度愛馬仕藝術櫥窗耗時一年時間籌備製作，值得一提的是，因為全球每一家愛馬仕販售的商品都會針對該店客戶精選而不盡相同，出現在福寶精靈手上的小物配件等，也須經過特別構思規劃與往返溝通，讓店內環境互相對話，上上下下穿梭於如迷宮般的福寶店內冒險探索，展現奇幻故事般的夢境。一般大眾皆可使用手機掃描櫥窗上的QR Code，就能隨線上導覽更近一步看懂迷人的巧思細節。