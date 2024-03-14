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姓名有「烏龍」！免費吃丸亀製麺1整年 中1字享買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丸亀製麺限時推出姓名對對碰活動，有機會免費吃一整年。圖／丸龜製麵提供
丸亀製麺限時推出姓名對對碰活動，有機會免費吃一整年。圖／丸龜製麵提供

「姓名對對碰」一直是引起消費者興趣的活動。以烏龍麵為招牌的「丸亀製麺」，將於3月18日起推出限時活動，凡姓名中有「丸、亀（龜）、烏、龍」任一字，即可享指定時段「烏龍麵買1送1」，若姓名有相連的「烏龍」兩字，則可「免費吃1年」。

3月18日至3月29日期間（不含週六週日），凡至丸亀製麺，且姓名有「丸、亀（龜）、烏、龍」任𝟭字者，出示本人身份證件，即可享「烏龍麵買1送1」（限單點菜單上1～11號中碗烏龍麵，且口味皆一致），每人每天限兌換一次。若姓名有相連的「烏龍」兩個字，即可贈送「365張中碗釜揚券」，讓得主可以免費吃一整年，共計限額100名。

除了姓名活動之外，丸亀製麺本季也新推出「筍香豬肉烏龍麵」，吃得到油揚絲、筍片絲、豬肉片、黑木耳、紅蘿蔔等配料，中碗售價139元，大碗169元。

售價 烏龍麵 豬肉

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