蔡卓妍、余香凝出席電影盛會 珠寶傍身閃秀天后氣場
電影明星在正式場合的穿戴，除了展現出非常規的優雅，日常難以想望的閃耀珠寶，更加吸引公眾的目光焦點。隨著奧斯卡金像獎的落幕，亞洲的盛會則有日前於香港舉辦的第17屆「亞洲電影大獎」（Asian Film Awards）舉行，分別有香港明星余香凝Jennifer和阿Sa蔡卓妍以珠寶傍身，展現天后般強大氣場。
從模特兒轉而成為演員的香港明星余香凝，曾以《白日之下》、《非同凡響》、《非同凡響》等作品提名多個香港電影大獎，其中《緣路山旮旯》和《白日之下》並曾獲第59屆和第60屆金馬獎提名，在台灣知名度逐漸打開、聲勢看漲。日前他出席亞洲電影大獎時，便以一身黑搭配了多層次的Boucheron珠寶，她在右手的食指戴上了Quatre戒指、左手則以多條細緻的Jack de Boucherong手環展現愜意、流動；全身最搶眼的更屬一款開放式、高級珠寶系列Torque短項鍊碩大的立體造型，搶眼、鮮明，前衛也具造型感，一如余香凝的未來星途、閃耀充滿無限可能。
阿Sa蔡卓妍了去年年底有和梁朝偉、劉德華兩大影帝同框的新作《金手指》，近來更常在個人官方IG帳號出秀出健身訓練成績，除了輕鬆推舉、高難度的一字馬也難不倒阿Sa，展現保養有術的健康體態。而擔任「亞洲電影大獎」典禮嘉賓的阿Sa，身穿一件黑色側開衩禮服，大方、高雅，同時小秀長腿，當時她身上則配戴了出自「鑽石之王」Harry Winston的兩只戒指與一對耳環，其中Crossover鑽石戒指共鑲嵌62顆圓形明亮式切工鑽石、New York系列River鑽石戒指則運用了圓形明亮式切工、長形切工兩種鑽石，展現鑽石火花的交錯激盪；耳畔的Diamond Loop耳環則從水滴型切工的橢圓形與流動得到啟發，隨著每一次行走、停駐間的輕顫，讓明星風采與鑽石魅力彼此映襯，更有女性優雅風格的無限展開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言