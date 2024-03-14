蔡卓妍、余香凝出席電影盛會 珠寶傍身閃秀天后氣場

電影明星在正式場合的穿戴，除了展現出非常規的優雅，日常難以想望的閃耀珠寶，更加吸引公眾的目光焦點。隨著奧斯卡金像獎的落幕，亞洲的盛會則有日前於香港舉辦的第17屆「亞洲電影大獎」（Asian Film Awards）舉行，分別有香港明星余香凝Jennifer和阿Sa蔡卓妍以珠寶傍身，展現天后般強大氣場。

從模特兒轉而成為演員的香港明星余香凝，曾以《白日之下》、《非同凡響》、《非同凡響》等作品提名多個香港電影大獎，其中《緣路山旮旯》和《白日之下》並曾獲第59屆和第60屆金馬獎提名，在台灣知名度逐漸打開、聲勢看漲。日前他出席亞洲電影大獎時，便以一身黑搭配了多層次的Boucheron珠寶，她在右手的食指戴上了Quatre戒指、左手則以多條細緻的Jack de Boucherong手環展現愜意、流動；全身最搶眼的更屬一款開放式、高級珠寶系列Torque短項鍊碩大的立體造型，搶眼、鮮明，前衛也具造型感，一如余香凝的未來星途、閃耀充滿無限可能。