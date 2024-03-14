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adidas期間限定女子動能基地開張 韓國人氣網紅沈音燈跨海來站台！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓國運動YouTuber沈音燈特地來台，見證adidas女子動能基地啟用。圖／adidas提供
韓國運動YouTuber沈音燈特地來台，見證adidas女子動能基地啟用。圖／adidas提供

adidas今年首次攜手台新女子路跑、成為官方訓練夥伴，於是自即日起到3月24日為止，選在捷運中山站「心中山線形公園」打造女子動能基地，提供專屬試鞋體驗及3D動態跑姿分析。於是邀請了因為韓綜聲名大噪的運動YouTuber沈音燈特地來站台，還分享她實際體驗心得，讓女孩們也能輕鬆開跑！

韓國YouTuber沈音燈表示自己沒有想過，會因為綜藝節目的緣故來到台灣，此行會待將近一周，而且早、晚都會運動，以應付大啖美食後的熱量。長年維持健美體態的沈音燈說「不會勉強自己去運動，是真的很愛，而且感覺身材變好，就讓我更有動力去做這件事」，而且率新體驗了adidas的3D動態跑姿分析後，讓她覺得是一次神奇又有趣體驗，可以測出適合的鞋款。同時沈音燈還提到「只要去旅行時就會去慢跑，覺得很幸福」，而她最在意慢跑鞋要輕便跟舒適，活動上穿著的SUPERNOVA款就滿足了這些條件。最後，還號召女孩們無論是晴天還是天氣不好，都可以嘗試走路或慢跑，相信運動也會為自己帶來全新感受。

自即日起到3月24日為止，adidas選在捷運中山站「心中山線形公園」打造女子動能基地，提供專屬試鞋體驗及3D動態跑姿分析。圖／adidas提供
自即日起到3月24日為止，adidas選在捷運中山站「心中山線形公園」打造女子動能基地，提供專屬試鞋體驗及3D動態跑姿分析。圖／adidas提供

adidas女子動能基地免費開放RUN LAB-3D動態跑姿分析跑者服務，導入 MotionMetrix G2生物力學慢跑分析系統搭載高靈敏度力量感應系統，以動態攝影捕捉跑動時特徵，藉30分鐘一對一講解的方式了解跑鞋的能量回饋、吸收衝擊、步幅重複性，全方位剖析，協助消費者找到合適跑鞋。同時，adidas還將於3月17、24日舉辦女子專場，邀請愛好跑步的女性跑者一同上腳全新升級的SUPERNOVA鞋款，在品牌官方社群平台就能報名。

adidas女子動能基地免費開放RUN LAB-3D動態跑姿分析跑者服務。圖／adidas提供
adidas女子動能基地免費開放RUN LAB-3D動態跑姿分析跑者服務。圖／adidas提供

同樣是女性路跑，lululemon則把目光放在超級馬拉松，日前攜手10名女性運動員，參加在美國加州舉行為期六天的賽事，並設計全新跑步裝備系列，以滿足她們在賽程中的各種需求。像是採用極簡主義設計和零摩擦物料製成的高強度跑步運動內衣，結合先進工藝、技術和材料，提供舒適穩定支撐和高透氣度的裸感體驗。經由運動員測試，鞋楦根據女性腳型而設計的Beyondfeel女款跑鞋，能藉由超臨界泡綿帶來彈性柔軟腳感，並具有高透氣度輕盈布料，提供支撐和靈活度。

lululemon Beyondfeel女款跑鞋具有高透氣度的輕盈布料，提供支撐和靈活度。圖／lululemon提供
lululemon Beyondfeel女款跑鞋具有高透氣度的輕盈布料，提供支撐和靈活度。圖／lululemon提供

lululemon Support Code Bra高強度跑步運動內衣，提供舒適穩定支撐和高透氣度的裸感體驗。圖／lululemon提供
lululemon Support Code Bra高強度跑步運動內衣，提供舒適穩定支撐和高透氣度的裸感體驗。圖／lululemon提供

adidas 網紅 運動

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