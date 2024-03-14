「媽，別鬧了！」劇場版 愛該理所當然

「王玫玫」：「人老了，看上去都很寂寞。但我就是想嫁，女人的婚姻就是事業；離婚就當作資遣，老公掛了就當公司倒閉，沒有人可以阻止我中年就業。」

前言： 一個安靜的周日午後，冷冷的天，位於台北西寧南路一座二樓空間，超過50名來自於各個不同家庭的成員，聽著金鐘視后王琄、故事工廠編導黃彥霖、作家陳名珉述說劇場版「媽，別鬧了！」點滴，探討關於「家」的答案。

編導黃彥霖(右起)、作家陳名珉、演員王琄，出席「媽，別鬧了」座談會。 圖／攝影／江啟泰

「媽，別鬧了！」改編自陳名珉作品「我媽的異國婚姻」，2022年推出影集版，曾創下Netflix平台連續數日排行冠軍，霸榜第二名蟬聯數周，一度掀起熱烈討論，如今故事工廠推出劇場版，將於3月底起展開全台巡演，而王琄扮演「媽媽」角色，她接演前刻意不看影集版主角比莉的演出，透過自己獨特的詮釋方式，全程她幾乎沒在演，注入角色靈魂塑造一個全新的「王玫玫」。

的確，戀愛、婚姻如同事業，找工作像找老公，儘管過去夫妻鶼鰈情深、多少愛恨糾葛，讓留下來的人有各種複雜情緒，悲傷、難過、失落、懷疑、茫然、困惑等等，抑或是「終於鬆了一口氣」，都該有追求愛的權利，太多人在喪偶後走不出悲傷漩渦，無法自處，飽受睡眠障礙、身心症所苦，身為家人難道不該鼓勵、祝福，而非以世俗框架、傳統道德綑綁住留下來的人追求愛的勇氣。「媽，別鬧了！」編導黃彥霖這樣說：「愛，該是理所當然。」

世俗總認為談戀愛是年輕人的權利，老了談愛是「不知羞恥」、「不要臉」，編導黃彥霖提到自己家族女性親戚因與一名男子往來，飽受鄰人批評，甚至連家人也不認同，在承受莫大壓力後，選擇結束生命，過幾年又有人面臨相同處境，同一批人再度予以訕笑，當玩笑話議論，儘管社會變遷，然而傳統框架竟是如此難以打破，黃彥霖也感慨萬分。

王琄為粉絲簽名。 圖／攝影／江啟泰

王琄演繹「王玫玫」，曾經她也有過一段婚姻，如今的她其實並不排斥開啟第二春，且對象的年齡也不設限，甚至小鮮肉也沒關係，但總有邁不過的坎，「男人不管幾歲都要找20幾歲的嫩妹，女人為什麼不能找鮮肉？不過，我的前提是必須取得對方父母同意，但父母會同意嗎？國外就沒有這問題了，所以『王玫玫』嫁到澳洲！」，她感慨現在性別平權改善，多數女性仍得承受世俗眼光的批判，王琄說：「女人年紀大了生孩子，被說『老蚌生珠』！男人禿頭，卻說是『十個禿頭九個富』，社會對女性的評斷太不公平！」

對於熟女仍保有外表美貌、窈窕身材，都稱之為「美魔女」，她也認為「大可不必」，「美就美，為什麼要說魔，說得好像妖魔鬼怪一樣，世間所謂的美女，活在男人看女人的眼光標準中，不累嗎？」，排練過程「王玫玫」對閨蜜講的一段話：「當陳光輝(亡夫)在的時候，我完全不用去想別的男人看我的眼光，現在如果要在男人面前脫衣服，突然變得很可怕」，這句話觸動王琄，「很有力量的一句話，這是很值得女性思考的一件事，不要對自己的身體這麼嚴苛，要能接受自己。」

「媽，別鬧了！」座談分享笑聲連連。 圖／攝影／江啟泰

「媽，別鬧了！」舞台上搬演著母女3 人在愛情上遭遇的問題，以幽默搞笑方式處理嚴肅議題，有些情節卻像一把刀，猝不及防地刺進觀眾內心，還有一重要課題是「好好告別，才能啟程」，王琄說：「人們對於痛苦的回憶，總是努力想忘掉，對於美好的回憶，卻總是死抱著不願放，如果這個人一直生活在幸福的家庭裡，擁有的都是美好的過去，當支撐這個家的支柱倒了，該如何走出來呢？」

人生的選擇題，有時候並無標準答案，只有接受，看著舞台上搬演的遭遇，不免也會想像自己在相同的處境下，該如何自處，然而，「媽，別鬧了！」特別的是並沒有要為觀眾指出任何明確道路，甚至不認為所有的一切有何正確答案，如作家陳名珉所言：「寫完這本書，我才開始理解媽媽。」，或許透過這些故事，你也能感同身受，進而理解與支持。

編導黃彥霖(左起)、演員王琄、作家陳名珉出席「媽，別鬧了」座談會與粉絲互動。 圖／攝影／江啟泰

故事工廠第20回作品「媽，別鬧了！」(MOM, DON’T DO THAT! )，3/29~31於台北城市舞台演出4場，4/21於台中國家歌劇院大劇院演出，5/25高雄市文化中心至德堂，6/22台南文化中心演藝廳，8/17桃園展演中心展演廳，購票請洽TixFun購票網。

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