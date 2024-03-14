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羽生結弦有「主」！喜成GUCCI最新品牌大使全網暴動中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Jannik Sinner在獲頒冠軍獎盃時手上便配戴了勞力士的Perpetual Submariner Date「黑水鬼」腕表。圖／翻攝自 IG @ janniksin
Jannik Sinner在獲頒冠軍獎盃時手上便配戴了勞力士的Perpetual Submariner Date「黑水鬼」腕表。圖／翻攝自 IG @ janniksin

有「滑冰王子」之稱的日本滑冰超人氣明星羽生結弦，今日火速成為義大利時尚品牌GUCCI的最新代言人，消息公布的同時，GUCCI也推出兩張形象視覺，展現日系運動明星的愜意、義式時尚風格。

四歲即開始溜冰的羽生結弦，曾獲兩面奧運花式溜金金牌，並締造男子花式滑冰史上首位獲冬季奧運、世界花式滑冰錦標賽、花式滑冰大獎賽總決賽、世界青年花式滑冰錦標賽與四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的「超級大滿貫」；除了2022年轉為職業選手，2023年也曾在GUCCI銀座畫廊開幕活動現身，展現時尚、優雅、義大利與日系風格的完美平衡。

除了擁有過人佳績，羽生結弦優雅的姿態、親切的平民風格也讓他擁有廣大粉絲：其官方youtub帳號便有破80萬的訂閱人數，官方社群X、Instagram帳號也都有25萬、39萬以上的粉絲追蹤數；對成為GUCCI品牌大使，羽生結弦表示：「我真的很高興成為GUCCI的一員，並且和世界各方跨界創作者建立起連結。在品牌悠久的歷史中，GUCCI始終傾注了無比熱情。」

值得一提的是，這也是GUCCI近日在運動明星名人代言的又一里程碑，先前一月時、義大利網球選手Jannik Sinner在2024澳網奪冠，並身穿大量GUCCI包款、服裝亮相，成功在過往「三巨頭」（Big 3）外，成為新一代的火熱網球明星。本次在羽生結弦加盟GUCCI後，除了已知他身上的綠紅綠鞋舌「小白鞋」、GG緹花Logo手提包，未來羽生結弦會否出現在米蘭時裝周、甚至推出聯名或限量商品？就讓羽生粉們用力敲碗、期望美夢成真吧！

有「滑冰王子」之稱的日本滑冰超人氣明星羽生結弦，今日火速成為義大利時尚品牌GUCCI的最新代言人。圖／GUCCI提供
有「滑冰王子」之稱的日本滑冰超人氣明星羽生結弦，今日火速成為義大利時尚品牌GUCCI的最新代言人。圖／GUCCI提供
去年2023的溫布頓錦標賽時，Jannik Sinner曾揹上GUCCI為他量身設計的Supreme包，包款擁有GG Logo緹花與名字Jannik Sinner字樣。圖／GUCCI提供
去年2023的溫布頓錦標賽時，Jannik Sinner曾揹上GUCCI為他量身設計的Supreme包，包款擁有GG Logo緹花與名字Jannik Sinner字樣。圖／GUCCI提供
GUCCI品牌代言人的Jannik Sinner。圖／翻攝自 IG @ janniksin
GUCCI品牌代言人的Jannik Sinner。圖／翻攝自 IG @ janniksin
四歲即開始溜冰的羽生結弦，曾獲兩面奧運花式溜金金牌與「超級大滿貫」的紀錄，並擁有跨體育、娛樂的超人氣。圖／GUCCI提供
四歲即開始溜冰的羽生結弦，曾獲兩面奧運花式溜金金牌與「超級大滿貫」的紀錄，並擁有跨體育、娛樂的超人氣。圖／GUCCI提供

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