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寶格麗Bulgari Studio藝術企劃 今起登首爾樂天世界塔
羅馬珠寶品牌寶格麗（BULGARI）宣布將於首爾展開全新Bulgari Studio藝術交流活動，作為跨域創意合作的交流舞台。品牌與跨域平台的協力創作者Antoni Tudisco攜手合作的專屬數位形象宣傳於 3 月 1 日已經以預告的形式曝光，並自即日起至3月31日，於位於首爾市中心樂天世界塔，向外開放由跨域藝術家Anyma以經典設計B.zero1系列打造的專屬沈浸式裝置藝術，眾星雲集的開幕盛會將於今（3月14 ）日於首爾光之劇院（Théâtre des Lumières）舉辦。
旅居德國的義大利與菲律賓混血藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio揭開序幕的數位預告，以標誌性的B.zero1戒指為主題，透過解構、旋轉、混合、重塑等不同視角，以其所擅長的超現實手法，重新詮釋立體戒指的獨特螺旋輪廓。
如Antoni Tudisco的數位預告，B.zero1將擔綱這次首爾活動的主角。今日於光之劇院的揭幕盛會現場，Anyma將發揮音樂家、未來主義者的角色，透過多樣的藝術形式和多種媒介，打造模糊現實與想像界限的沉浸式視聽表演。而知名法國編舞家Sadeck Berrabah將憑藉手臂與手部動作，呈現與B.zero1美學對話而產生的新舞碼，以視覺張力豐富Bulgari Studio的美學探索。之後，Bulgari Studio將於2024整年間持續廣邀全球創作者共襄盛舉。
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