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寶格麗Bulgari Studio藝術企劃 今起登首爾樂天世界塔

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供
藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供

羅馬珠寶品牌寶格麗（BULGARI）宣布將於首爾展開全新Bulgari Studio藝術交流活動，作為跨域創意合作的交流舞台。品牌與跨域平台的協力創作者Antoni Tudisco攜手合作的專屬數位形象宣傳於 3 月 1 日已經以預告的形式曝光，並自即日起至3月31日，於位於首爾市中心樂天世界塔，向外開放由跨域藝術家Anyma以經典設計B.zero1系列打造的專屬沈浸式裝置藝術，眾星雲集的開幕盛會將於今（3月14 ）日於首爾光之劇院（Théâtre des Lumières）舉辦。

旅居德國的義大利與菲律賓混血藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio揭開序幕的數位預告，以標誌性的B.zero1戒指為主題，透過解構、旋轉、混合、重塑等不同視角，以其所擅長的超現實手法，重新詮釋立體戒指的獨特螺旋輪廓。

如Antoni Tudisco的數位預告，B.zero1將擔綱這次首爾活動的主角。今日於光之劇院的揭幕盛會現場，Anyma將發揮音樂家、未來主義者的角色，透過多樣的藝術形式和多種媒介，打造模糊現實與想像界限的沉浸式視聽表演。而知名法國編舞家Sadeck Berrabah將憑藉手臂與手部動作，呈現與B.zero1美學對話而產生的新舞碼，以視覺張力豐富Bulgari Studio的美學探索。之後，Bulgari Studio將於2024整年間持續廣邀全球創作者共襄盛舉。

藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供
藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供
與Bulgari Studio創意舞台合作的法國編舞家Sadeck Berrabah。圖／寶格麗提供
與Bulgari Studio創意舞台合作的法國編舞家Sadeck Berrabah。圖／寶格麗提供
與Bulgari Studio創意舞台合作的法國編舞家Sadeck Berrabah。圖／寶格麗提供
與Bulgari Studio創意舞台合作的法國編舞家Sadeck Berrabah。圖／寶格麗提供
藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供
藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供
藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供
藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供
藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供
藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供
藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供
藝術家Antoni Tudisco為Bulgari Studio打造的數位形象宣傳圖片。圖／寶格麗提供
與Bulgari Studio創意舞台合作的法國編舞家Anyma。圖／寶格麗提供
與Bulgari Studio創意舞台合作的法國編舞家Anyma。圖／寶格麗提供

創作者 藝術家 首爾

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