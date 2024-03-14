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蘇丹紅辣椒粉風波 環境部：去年進口量101克用於實驗室

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部表示，去年蘇丹紅總進口量僅101克，均用於實驗室或染色。圖為樂華夜市的酸辣粉攤商貼出自己送檢驗的報告，證明自家商品並未含有蘇丹紅色素。記者季相儒／攝影
環境部表示，去年蘇丹紅總進口量僅101克，均用於實驗室或染色。圖為樂華夜市的酸辣粉攤商貼出自己送檢驗的報告，證明自家商品並未含有蘇丹紅色素。記者季相儒／攝影

蘇丹紅辣椒粉風波持續延燒，環境部長薛富盛表示，蘇丹紅色素為第四類毒化物，禁止添加在食品內，去年台灣僅4家業者進口蘇丹紅39筆，總進口量僅101克、使用量41克，均用於實驗室或染色劑。

薛富盛今天赴立法院衛環委員會進行業務報告並備質詢，國民黨立委王育敏質詢時關注蘇丹紅色素管制。

薛富盛表示，蘇丹紅色素是環境部列管的27種34項毒性化學物質的一種，屬於第四類毒化物，禁止加在任何食品；針對食安辦將其與咖啡、茶做類比，坦言兩者是不同分類方式，茶與咖啡應屬第三類致癌食品的分類。

薛富盛指出，去年年蘇丹紅共進口39筆，由4家業者進口，總進口量僅101克、使用量41克，均用於實驗室或染色劑，沒有加到食品或其他部分。

薛富盛說明，台灣自從推動食安五環政策，環境部負責化學雲後，就沒有發生化工原料加入食品的案例，這次蘇丹紅辣椒粉事件是在境外發生，業者將蘇丹紅加到辣椒粉內，變成原料或食品進口到台灣，而蘇丹紅為第四類毒化物，禁止添加到任何食品內。

王育敏表示，蘇丹紅既然是第四類毒化物，就不該與咖啡與茶混為一談，環境部未來應加強管制；王育敏進一步指出，碳酸鎂為工業用原料，但尚未被環境部列管為毒性化學物質，有可能被用在食品類，2015年就發生胡椒粉添加工業用的碳酸鎂。

環境部化學署長謝燕儒指出，這部分有討論過，碳酸鎂與合法食品添加物為同品項，但若沒取得衛福部許可就不是合法，經濟部也會申報，環境部會勾稽是否流到食品廠；王育敏則說，希望跨部會要確實勾稽，否則有漏洞，就會讓不良業者有機可趁。

蘇丹紅 辣椒粉

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