聽新聞
test
0:00 / 0:00
泰劇男神Bright、泰國女神Davika Hoorne出演CK廣告 絕世顏值輕鬆駕馭經典丹寧服飾
人氣來到巔峰的泰劇男神Bright Vachirawit再度成為時尚品牌Calvin Klein的春季亞洲形象廣告主角之一，超帥側顏值讓粉絲一眼就有戀愛感。不僅如此，Calvin Klein還邀請了有「泰國第一神顏」美稱的Davika Hoorne、韓國男團GOT7成員的段宜恩（Mark Tuan）一同演繹經典丹寧服飾。
Calvin Klein的亞洲春季形象廣告，由攝影師Mok JungWook所拍攝，透過他的鏡頭的讓Bright Vachirawit、Mark Tuan和Davika Hoorne身穿丹寧系列服飾，盡情展現自在魅力與活力能量。而這一季，從曝光的形象短片可以得知，Bright Vachirawit詮釋的部分是在東京街頭取景，藉由流動的氛圍和光影變化，更能烘托出他為人稱羨的高顏值。而Mark Tuan的部分則延續了品牌全球代言人JungKook的風格，在短片中隨著音樂舞動，展現俐落質感以及身為動感歌手的自信。泰國女神Davika Hoorne再度以絕美臉龐、火辣身材現身鏡頭前，即便是簡單的造型，也能透過螢幕感受她的性感風情。
而Bright Vachirawit詮釋了90s直筒、標準直筒、復古直筒和修身九分直筒牛仔褲等多種造型，彰顯其與生俱來的個人魅力。散發迷人且耀眼氣息的Mark Tuan則分別演繹37.5修身牛仔褲、修身窄管牛仔褲和Body Taper合身牛仔褲；Davika Hoorne優雅地展示Body高腰九分牛仔褲和高腰喇叭牛仔褲，現在皆能入手跟自己偶像穿搭同款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言