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泰劇男神Bright、泰國女神Davika Hoorne出演CK廣告 絕世顏值輕鬆駕馭經典丹寧服飾

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
泰劇男神Bright Vachirawit（左）和泰國女神Davika Hoorne擔綱Calvin Klein的春季亞洲形象廣告主角。圖／Calvin Klein提供
泰劇男神Bright Vachirawit（左）和泰國女神Davika Hoorne擔綱Calvin Klein的春季亞洲形象廣告主角。圖／Calvin Klein提供

人氣來到巔峰的泰劇男神Bright Vachirawit再度成為時尚品牌Calvin Klein的春季亞洲形象廣告主角之一，超帥側顏值讓粉絲一眼就有戀愛感。不僅如此，Calvin Klein還邀請了有「泰國第一神顏」美稱的Davika Hoorne、韓國男團GOT7成員的段宜恩（Mark Tuan）一同演繹經典丹寧服飾。

Calvin Klein的亞洲春季形象廣告，由攝影師Mok JungWook所拍攝，透過他的鏡頭的讓Bright Vachirawit、Mark Tuan和Davika Hoorne身穿丹寧系列服飾，盡情展現自在魅力與活力能量。而這一季，從曝光的形象短片可以得知，Bright Vachirawit詮釋的部分是在東京街頭取景，藉由流動的氛圍和光影變化，更能烘托出他為人稱羨的高顏值。而Mark Tuan的部分則延續了品牌全球代言人JungKook的風格，在短片中隨著音樂舞動，展現俐落質感以及身為動感歌手的自信。泰國女神Davika Hoorne再度以絕美臉龐、火辣身材現身鏡頭前，即便是簡單的造型，也能透過螢幕感受她的性感風情。

泰劇男神Bright Vachirawit再次出演Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
泰劇男神Bright Vachirawit再次出演Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

而Bright Vachirawit詮釋了90s直筒、標準直筒、復古直筒和修身九分直筒牛仔褲等多種造型，彰顯其與生俱來的個人魅力。散發迷人且耀眼氣息的Mark Tuan則分別演繹37.5修身牛仔褲、修身窄管牛仔褲和Body Taper合身牛仔褲；Davika Hoorne優雅地展示Body高腰九分牛仔褲和高腰喇叭牛仔褲，現在皆能入手跟自己偶像穿搭同款。

泰劇男神Bright Vachirawit再次出演Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
泰劇男神Bright Vachirawit再次出演Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰劇男神Bright Vachirawit再次出演Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
泰劇男神Bright Vachirawit再次出演Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國女神Davika Hoorne詮釋Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
泰國女神Davika Hoorne詮釋Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國女神Davika Hoorne詮釋Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
泰國女神Davika Hoorne詮釋Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國女神Davika Hoorne詮釋Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
泰國女神Davika Hoorne詮釋Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

韓國男團GOT7成員Mark Tuan演繹Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
韓國男團GOT7成員Mark Tuan演繹Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

韓國男團GOT7成員Mark Tuan演繹Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
韓國男團GOT7成員Mark Tuan演繹Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

韓國男團GOT7成員Mark Tuan演繹Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
韓國男團GOT7成員Mark Tuan演繹Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

韓國男團GOT7成員Mark Tuan演繹Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
韓國男團GOT7成員Mark Tuan演繹Calvin Klein的春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein 90s直筒牛仔褲，6,680元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein 90s直筒牛仔褲，6,680元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein直筒牛仔褲，6,980元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein直筒牛仔褲，6,980元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein標誌造型短袖襯衫，4,680元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein標誌造型短袖襯衫，4,680元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein標誌造型教練外套，6,980元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein標誌造型教練外套，6,980元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Micro Stretch涼感低腰四角內褲，1,580元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Micro Stretch涼感低腰四角內褲，1,580元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein 37.5修身直筒牛仔褲，8,680元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein 37.5修身直筒牛仔褲，8,680元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein標誌休閒丹寧襯衫，5,380元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein標誌休閒丹寧襯衫，5,380元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein白色螺紋背心，2,280元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein白色螺紋背心，2,280元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein黑色螺紋背心，2,280元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein黑色螺紋背心，2,280元。圖／Calvin Klein提供

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