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台日共推鐵道觀光！鳴日廚房與52席的至福締結姊妹列車

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司與日本西武鐵道今舉辦觀光列車「鳴日廚房」與「52席的至福」締結姊妹列車簽署典禮。記者周湘芸／攝影
台鐵公司與日本西武鐵道今舉辦觀光列車「鳴日廚房」與「52席的至福」締結姊妹列車簽署典禮。記者周湘芸／攝影

台鐵公司與日本西武鐵道簽訂姊妹鐵路協定適逢9周年，今舉辦觀光列車「鳴日廚房」與「52席的至福」締結姊妹列車簽署典禮。台鐵表示，這是觀光列車首次跟國外締結協定，也是公司化後首次與國外的締結活動，未來搭乘2列車可獲得紀念手冊及明信片，今也在台北車站限量販售「秩父草鞋豬排便當」。

台鐵公司副總經理黃振照表示，台鐵跟日本有很多交流合作，9年前也跟西武鐵道締結姐妹鐵道協定。鳴日廚房以國際觀光列車為標準，打造移動五星餐廳，共有54座位，在列車移動的同時也能品嚐佳餚；西武鐵道外觀以四季為主題，車內外都能欣賞美景，期盼透過締結促進台日鐵道旅遊文化發展。

西武鐵道Smile & Smile室室長堤広利指出，西武鐵道與台鐵簽訂協定已9周年，中間歷經疫情還是保持密切聯繫。去年共有400萬人次台灣人到日本旅遊，今年預計還會再增加，這兩輛列車的共同特色就是能在車上享用美食，希望此次協定能促進台日民眾互訪，也更積極推動各種活動。

台鐵公司表示，鳴日廚房為台鐵最新美學觀光列車，2節用餐車廂共54個座位，搭配五星侍餐管家服務，餐盤挑選與擺盤設計也都暗藏巧思，更榮獲德國2023 iF Design「iF金質獎」及服務體驗設計獎的殊榮。

台鐵公司也說，西武旅行餐廳「52席的至福」則為限定52席的餐廳用車，由國際知名建築師隈研吾以西武鐵道沿線的代表性觀光勝地「秩父」為設計意象，車廂內部天花板使以柿澀和紙與西川木材，車廂與車廂間以秩父銘仙織品作為區隔，再搭配四節車廂外部以春、夏、秋、冬四季為主題。

台鐵 觀光列車 鐵道

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