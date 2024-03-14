快訊

快訊／又一大陸漁船金門外海翻覆 5人落海兩岸聯合搜救

為何隔3個月？虐童案未在30天提檢討 衛福部：接獲通報時童已死亡

加薩海上人道走廊援助饑荒：有物資船卻沒有碼頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《淚之女王》線上看！Netflix開播「高冷千金Ｘ普信男」失敗婚姻 金秀賢醉酒演技致敬《三流之路》

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
金秀賢（左）和金智媛合作新劇「淚之女王」。圖／Netflix提供
金秀賢（左）和金智媛合作新劇「淚之女王」。圖／Netflix提供

image source：Netflix 提供

文／楊千儀

Netflix推出的最新浪漫喜劇《淚之女王》於3月9日正式開播，找來韓國兩大國民演員金秀賢與金智媛攜手主演，由《愛的迫降》、《來自星星的你》編劇朴智恩執筆。與老掉牙的愛情劇不同，劇中男女主角從相戀到結婚，兩人的婚姻第三年開始走向滅亡，懸殊的家庭地位也讓這段關係岌岌可危。

黃金編劇X知名導演二度合作　再創神級的經典浪漫

《淚之女王》的製作團隊相當強大，由《來自星星的你》、《製作人》、《藍色海洋的傳說》的編劇朴智恩親自操刀，更是《需要浪漫3》、《不可殺：永生之靈》的張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》的金熙元導演共同執導，朴智恩曾和金熙元合作製作2019的爆紅韓劇《愛的迫降》，這次勢必再次帶來浪漫經典的神作。

image source：Netflix 提供

有顏有實力的「雙金組合」首次合作引話題

國民男神「金秀賢」沉寂3年後終於回歸小螢幕，他在記者會上坦言，這三年來一直在努力尋找工作，終於遇見了《淚之女王》的劇本後，才決定參與這麼棒的作品。另外，飾演多部知名韓劇女主角的金智媛，這次也成為了稱職的「男神收割機」，已出道14年的她不只擁有出色的外貌，也鍛鍊出成熟的演技。兩位高顏值的實力派演員將在劇中擦出什麼樣的火花，令許多觀眾都相當期待。

image source：Netflix 提供

有別於傳統的美滿愛情　女主外男主內的破格婚姻

有別於以往「王子遇上灰姑娘」的美滿故事，《淚之女王》以倒敘的方式開場，財閥千金洪海仁（金智媛 飾）無意間愛上平凡男子白賢祐（金秀賢 飾），儘管兩人的身分地位懸殊，卻執意步入禮堂，原以為會是完美結局的他們，隨著有權有勢的女方家族不斷壓榨男方，男主角就像是入贅一般，淪為女方家族的工具人，讓白賢祐重新審視，這樣的人生真的是自己想要的嗎？步入第三年婚姻的他們，關係似乎亮起了紅燈。

值得一提的是，此劇打破過去對於男女的刻板印象，劇中的金秀賢負責較為弱勢的陪襯角色，金智媛則負責冷酷無情的強勢女性，兩人充滿浪漫、鬥爭、危機的愛情之旅將會如何發展呢？


image source：Netflix 提供

第二集收視升破8.7%　醉酒演技讓單日聲量飆至千筆以上

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現，《淚之女王》 近三個月有高達4970筆網路聲量，可見這部韓劇的討論度極高。聲量的最高峰為3月11日，單日直接飆至1062筆，才播至第二集的《淚之女王》竟有8.7%的收視，韓國當晚有206.4萬的觀看數。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

這麼多人關注的原因是什麼呢？原來，是因為這集中金秀賢有一段「醉酒演技」，皺起來的臉和自言自語的口氣，配上「因為喝醉了才這麼可愛」等搞笑台詞，讓粉絲們都被他可愛的模樣迷暈，這片段迅速在網上瘋傳，金秀賢在花絮中坦言，故意說出「我天生就這麼可愛」這句台詞，就是為了致敬金智媛在《三流之路》的經典撒嬌。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月13日至2024年03月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《淚之女王》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註1  熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

延伸閱讀

「張員瑛親姊」是地獄來的天使？韓國最新校園心理驚悚劇《金字塔遊戲》　把投票變成殘酷的生存賽

2024最賣座韓國驚悚片！現象級的驚悚風潮　金高銀「跳大神招魂」獲專業巫覡認可

延伸閱讀

只有她敢和范冰冰同框！「逆齡美神」李英愛53歲美成這樣　發光氧氣肌完全沒有輸

男子在IU演唱會狂吼「竟是金秀賢本尊」！驚人大嗓門喊到破音被無視　470萬人朝聖笑裂

怎麼又是你們！《淚之女王》「黃金配角群」太豪華　他一出場沒聽到C8不習慣，她2度當金秀賢岳母

出道14年越來越愛她！8件關於金智媛小故事：原本要當歌手、男神收割機　每個角色都在重新認識自己

相關新聞

麥當勞2024年限定新款甜心卡！怎麼買？有哪些優惠組合？「焦糖冰奶茶」回歸網讚：最正確的決定

麥當勞將於3月13日推出全新「甜心卡」，以「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」為主題，推出「麥當勞叔叔」、「漢堡神偷」、「奶昔大哥」、「大鳥姐姐」等4款卡片，…

把不可能變可能！全家聯手「山丘藍」藍莓霜淇淋開賣日曝光 自己種的台灣藍莓最好吃

吃藍莓對身體有相當多的好處！不過，以往台灣人若要吃藍莓，大多需要從國外進口，近期自己種有限公司推出全新台灣藍莓品牌「山丘藍」，向世界宣告：「台灣自己種出藍莓了！」…

《淚之女王》線上看！Netflix開播「高冷千金Ｘ普信男」失敗婚姻 金秀賢醉酒演技致敬《三流之路》

Netflix推出的最新浪漫喜劇《淚之女王》於3月9日正式開播，找來韓國兩大國民演員金秀賢與金智媛攜手主演，由《愛的迫降》、《來自星星的你》…

免費嬰兒用品、兒童遊戲室！3間「東京親子友善飯店」

對於爸爸媽媽而言，帶著家中小朋友出國，總是在安排住宿上需要更花費心思。台灣人喜愛的「東京」，就有3間「親子友善旅店」，有...

打造日本蘋果專賣店！Mia C’bon限時限店推青森蘋果、山藥優惠 這款稀有白米挑戰通路最低價

不只是青森蘋果，青森豐饒的土地、優質水源，搭配絕佳的氣候條件，產出的各式美味農產品也都世界聞名。頂級超市Ｍia C’bo...

全聯「1物」特價中！他狂囤貨怕用不夠 網爆共鳴：無添加劑

大家看到特價的商品都會搶購！近日一名網友發現全聯一款調味料剛好特價中，呼籲各位可以去買了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。