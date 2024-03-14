《淚之女王》線上看！Netflix開播「高冷千金Ｘ普信男」失敗婚姻 金秀賢醉酒演技致敬《三流之路》

image source：Netflix 提供

文／楊千儀

Netflix推出的最新浪漫喜劇《淚之女王》於3月9日正式開播，找來韓國兩大國民演員金秀賢與金智媛攜手主演，由《愛的迫降》、《來自星星的你》編劇朴智恩執筆。與老掉牙的愛情劇不同，劇中男女主角從相戀到結婚，兩人的婚姻第三年開始走向滅亡，懸殊的家庭地位也讓這段關係岌岌可危。

黃金編劇X知名導演二度合作 再創神級的經典浪漫

《淚之女王》的製作團隊相當強大，由《來自星星的你》、《製作人》、《藍色海洋的傳說》的編劇朴智恩親自操刀，更是《需要浪漫3》、《不可殺：永生之靈》的張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》的金熙元導演共同執導，朴智恩曾和金熙元合作製作2019的爆紅韓劇《愛的迫降》，這次勢必再次帶來浪漫經典的神作。

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有顏有實力的「雙金組合」首次合作引話題

國民男神「金秀賢」沉寂3年後終於回歸小螢幕，他在記者會上坦言，這三年來一直在努力尋找工作，終於遇見了《淚之女王》的劇本後，才決定參與這麼棒的作品。另外，飾演多部知名韓劇女主角的金智媛，這次也成為了稱職的「男神收割機」，已出道14年的她不只擁有出色的外貌，也鍛鍊出成熟的演技。兩位高顏值的實力派演員將在劇中擦出什麼樣的火花，令許多觀眾都相當期待。

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有別於傳統的美滿愛情 女主外男主內的破格婚姻

有別於以往「王子遇上灰姑娘」的美滿故事，《淚之女王》以倒敘的方式開場，財閥千金洪海仁（金智媛 飾）無意間愛上平凡男子白賢祐（金秀賢 飾），儘管兩人的身分地位懸殊，卻執意步入禮堂，原以為會是完美結局的他們，隨著有權有勢的女方家族不斷壓榨男方，男主角就像是入贅一般，淪為女方家族的工具人，讓白賢祐重新審視，這樣的人生真的是自己想要的嗎？步入第三年婚姻的他們，關係似乎亮起了紅燈。

值得一提的是，此劇打破過去對於男女的刻板印象，劇中的金秀賢負責較為弱勢的陪襯角色，金智媛則負責冷酷無情的強勢女性，兩人充滿浪漫、鬥爭、危機的愛情之旅將會如何發展呢？





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第二集收視升破8.7% 醉酒演技讓單日聲量飆至千筆以上

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現，《淚之女王》 近三個月有高達4970筆網路聲量，可見這部韓劇的討論度極高。聲量的最高峰為3月11日，單日直接飆至1062筆，才播至第二集的《淚之女王》竟有8.7%的收視，韓國當晚有206.4萬的觀看數。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

這麼多人關注的原因是什麼呢？原來，是因為這集中金秀賢有一段「醉酒演技」，皺起來的臉和自言自語的口氣，配上「因為喝醉了才這麼可愛」等搞笑台詞，讓粉絲們都被他可愛的模樣迷暈，這片段迅速在網上瘋傳，金秀賢在花絮中坦言，故意說出「我天生就這麼可愛」這句台詞，就是為了致敬金智媛在《三流之路》的經典撒嬌。



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月13日至2024年03月11日。