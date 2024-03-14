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把不可能變可能！全家聯手「山丘藍」藍莓霜淇淋開賣日曝光 自己種的台灣藍莓最好吃

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
「山丘藍」台灣藍莓。圖／全家便利商店提供
「山丘藍」台灣藍莓。圖／全家便利商店提供

image source：山丘藍

文／林子洵

吃藍莓對身體有相當多的好處！不過，以往台灣人若要吃藍莓，大多需要從國外進口，近期自己種有限公司推出全新台灣藍莓品牌「山丘藍」，向世界宣告：「台灣自己種出藍莓了！」隨著2024年盛產季開始，全家便利商店與7-11也宣布即將開賣山丘藍，同時預告Fami!ce霜淇淋新口味正是和山丘藍聯名的藍莓口味，4月初就能買到！

2024台灣藍莓產季正式開始　聯名全家霜淇淋推新口味

「山丘藍」近日攜手各大通路品牌，宣告2024年台灣藍莓產季正式開始，即日起到4月底，台灣人將可以吃到在地最新鮮的台灣藍莓，除了能在「山丘藍」官網訂購宅配到家，全家便利商店、7-11、聖德科斯、主婦聯盟、Grenn&Safe、安永鮮物、健康食彩、微風超市、Sogo台北忠孝館超市、Mia C’bon、美麗市場、裕毛屋、家樂福等店家也將同步上市。

此外，全家便利商店搶先公布Fami!ce霜淇淋新口味「藍莓口味」，使用新鮮的山丘藍藍莓製作，香氣十足、酸甜適中，4月初於「全家」正式登場，各位冰淇淋控、藍莓控一定要把握機會嘗鮮。

吃藍莓對身體有相當多好處，但以往台灣人若要吃藍莓，大多需要從國外進口，而近期自己種公司推出藍莓品牌「山丘藍」，宣告「台灣自己種出藍莓了」。隨著2024 藍莓盛產季開始，全家與7-11等也宣布台灣藍莓即將上市，同時預告Fami!ce霜淇淋新口味正是和「山丘藍台灣藍莓」聯名的藍莓口味，《DailyView網路溫度計》觀察「山丘藍」過去一個月的網路討論趨勢變化，討論聲量突破千筆，可見網友對台灣藍莓「山丘藍」相當關注。

▲「山丘藍」台灣藍莓。

image source：山丘藍

不同於國外進口藍莓　飽滿多汁多層次

有別於長程運輸時間恐長達一個月的進口藍莓，山丘藍台灣藍莓不僅飽滿多汁，酸甜口感也讓層次更加豐富，每天手工嚴選採摘，當日產地直送，擁有與進口藍莓截然不同的新鮮香氣與風味，2023年首度上市時就在市場上受到矚目，當年度藍莓產量完銷。歷經一年的產地技術及田間管理優化，今年，台灣藍莓產量有望拚翻倍，盡可能滿足台灣人對新鮮藍莓的需求。

全台灣最大的藍莓種植基地就在阿里山

山丘藍農場特別與臺灣大學生農學院李國譚教授產學合作，歷經八年，歷經多年試種，最終選定適合台灣氣候環境的優質品種，自國外引進獨家授權專有的純正種苗，適合熱帶、亞熱帶氣候本地栽種，不管是栽種方式、生物防治、採收細節到新鮮配送，克服所有不可能的任務，終於在嘉義阿里山下搭起全台灣最大的藍莓種植基地，種出香氣十足、風味濃郁、果肉結實、甜度高且甜酸比例適當的「山丘藍」。

李國譚教授表示：「藍莓是非常嬌貴的植物，需要在有機質高、酸性高、保濕與透氣性高的環境生長。」藉由盆栽介質栽培可精準調控養分、減少肥料流失，維持藍莓需求酸鹼度而不影響農場原生土壤。此外，導入自動化滴灌科技，視天候及植物需求隨時調整灌水量，達到節水同時兼顧品質的目的。

經歷多年試種　台灣農業全新嘗試

研究團隊從海外返鄉投入台灣農業，以藍莓打造農業新模式，是結合農業技術、資金及科技的新創企業。秉持著讓台灣人吃到「藍莓」真正味道的這份信念持續努力。山丘藍執行長蔡宜玲表示：「我們是一群台灣農家子弟，在海外奮鬥有成，想回家了！選擇投入農業，回饋台灣這塊土地，有錢出錢，有力出力，希望能為台灣農業打造更好的未來，將好的人才留在農業領域」。

吃藍莓對身體有相當多好處，但以往台灣人若要吃藍莓，大多需要從國外進口，而近期自己種公司推出藍莓品牌「山丘藍」，宣告「台灣自己種出藍莓了」。隨著2024 藍莓盛產季開始，全家與7-11等也宣布台灣藍莓即將上市，同時預告Fami!ce霜淇淋新口味正是和「山丘藍台灣藍莓」聯名的藍莓口味，《DailyView網路溫度計》觀察「山丘藍」過去一個月的網路討論趨勢變化，討論聲量突破千筆，可見網友對台灣藍莓「山丘藍」相當關注。

▲「山丘藍」台灣藍莓團隊。

image source：山丘藍

「將不可能變成可能」　強調友善環境的重要

堅持環保理念，以友善環境的方式栽培台灣藍莓，在2023年累積鳥害、蟲害及高溫等挫折經驗後，山丘藍農場做了很多改變，期盼今年產量交出好成績。

蔡宜玲提到，農場今年加強以天敵、防蟲網等生物與物理防治策略，力抗蟲害。此外，山丘藍農場不用除草劑，全區手工拔草；位於八掌溪畔的農場，以符合水土保持法規的方式整建。堅持使用符合規範的科學病蟲害防治，採收前委託第三方公正單位進行重金屬、農藥殘留等檢驗，山丘藍獨有的「雲端履歷」可由官網查詢藍莓的生長環節及農場田間管理紀錄，可看到完整的檢驗報告。

購買台灣藍莓減少碳足跡　在地比進口更新鮮

營養價值極高、富含花青素的藍莓，日益受到台灣的消費者重視。放眼台灣市場，每年自美國、秘魯及智利等國進口近3,000公噸的藍莓，這些進口藍莓為了能度過空運或海運的時間，通常未完全熟透就進行採收，需經歷超過一個月以上的海運時間，果實的新鮮度隨「時間」逐漸遞減。支持在地農產，選擇食用台灣藍莓，不僅新鮮美味，安全無虞，更能縮短食物里程，為減少碳足跡貢獻一份心力。

台農產獲網友關注　一個月聲量突破千筆

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「山丘藍」近一個月的聲量趨勢變化，討論聲量共為1,267筆。2024年2月27日，全家宣布山丘藍台灣藍莓將於3月5日正式於各店舖開賣，引起網友熱議與期待，單日聲量為218筆。2024年3月6日，全家宣布4月開始的新霜淇淋口味，就是跟山丘藍聯名推出藍莓霜淇淋，單日聲量為320筆。

吃藍莓對身體有相當多好處，但以往台灣人若要吃藍莓，大多需要從國外進口，而近期自己種公司推出藍莓品牌「山丘藍」，宣告「台灣自己種出藍莓了」。隨著2024 藍莓盛產季開始，全家與7-11等也宣布台灣藍莓即將上市，同時預告Fami!ce霜淇淋新口味正是和「山丘藍台灣藍莓」聯名的藍莓口味，《DailyView網路溫度計》觀察「山丘藍」過去一個月的網路討論趨勢變化，討論聲量突破千筆，可見網友對台灣藍莓「山丘藍」相當關注。

▲「山丘藍」近一個月的聲量趨勢。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月11日至2024年03月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。


研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『山丘藍』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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