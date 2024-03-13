免費嬰兒用品、兒童遊戲室！3間「東京親子友善飯店」

對於爸爸媽媽而言，帶著家中小朋友出國，總是在安排住宿上需要更花費心思。台灣人喜愛的「東京」，就有3間「親子友善旅店」，有的提供迷你廚房，有的提供嬰幼兒物品，更有業者準備兒童浴衣、日式童玩等物品，讓親子旅遊時光更輕鬆也更精彩。

【&Here TOKYO UENO（上野）】

3月15日開幕的新公寓式飯店「&Here TOKYO UENO」，位於東京上野恩賜公園旁，周圍還有上野動物園、國立科學博物館、阿美橫町等景點，都適合帶小孩前往遊玩。

「&Here TOKYO UENO」客群以家庭、團體旅行或長期居住對象為主，70%的客房是針對家庭客層的房型，包括有適合一家大小的上下鋪床房型，也有採取當地台東區傳統工藝匠人與工房為意象的房型，或是以曾在當地生活的日本文豪們（一如：夏目漱石、森鷗外、樋口一葉）的書齋為設計主軸，展現日本文化特色。

套房與家庭用房型皆設有迷你廚房、冰箱、微波爐、餐桌，方便旅宿期間的簡易料理。此外，位於飯店14樓的大浴池可俯瞰上野公園的不忍池，在一覽壯大的公園景色，同時也洗去一身的疲憊。

【東京黎凡特東武飯店（錦糸町）】

「東京黎凡特東武飯店」位於JR錦糸町站附近，擁有育兒專門支援單位「Mikihouse育兒總研」評定的「WELCOME BABY住宿設施認定」，也就是嬰兒友好認證的住宿環境，為東京獲此認定的4家飯店其中之一。。

飯店設有家庭專用房，幼兒用品齊全，包括濕紙巾、尿布專用處置筒、防滑墊、哺乳瓶除菌盒、微波爐等用品，讓帶著嬰幼兒出遊的父母親，可以有更齊備與安心的住宿選擇。

房內視覺設計以可愛的藍天白雲為概念，還設置許多玩具的兒童遊戲區，讓孩子獨享專屬遊樂空間。飯店鄰近東京晴空塔，可以享受晴空塔夜景，在隅田川花火大會時還可見到美麗的煙花綻放。除了可安排前往晴空塔，水族館、星象館也值得一遊，也可以參觀傳統工藝之美的「江戶切子館」，或是帶孩子們體驗水上巴士。飯店並設有往返東京迪士尼度假區的專屬免費接駁車，方便房客前往。

【旅館加茂川（淺草）】

「旅館加茂川」是創業約70年的純和風老舗旅館，位在人氣鼎盛的淺草地區，到淺草雷門只需徒步3分鐘，仲見世商店街就在隔壁，旅館門口也能眺望東京晴空塔。

飯店房間皆為榻榻米地板，為同行的幼兒提供更寬敞安心的環境。館內備有免費出借的幼兒用餐具、嬰兒用浴盆、嬰兒用沐浴乳、輔助便座、尿布專用清潔袋等，可減輕爸媽出遊的負擔。（備品需事先聯絡）