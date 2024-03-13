打造日本蘋果專賣店！Mia C’bon限時限店推青森蘋果、山藥優惠 這款稀有白米挑戰通路最低價
不只是青森蘋果，青森豐饒的土地、優質水源，搭配絕佳的氣候條件，產出的各式美味農產品也都世界聞名。頂級超市Ｍia C’bon自去年與青森縣合作後，已經陸續上架高達18種青森蘋果，除了將持續引進國內未上市過的新品種供民眾嚐鮮外，更宣布攜手JA全農青森、JA青連，再次合作推廣日本青森農產商品，限時開賣包括青森山藥、青森米，未來也將引進青森縣更多國內少有的美味蘋果，打造精緻化日產蘋果專賣店。
即日起至3月26日，獨家於Ｍia C’bon台北大葉店、台北101店推出限時限量青森農產優惠，適逢山藥春收季節，Ｍia C’bon特別空運來台青森山藥，具有高黏性、口感鮮甜、營養豐富，每根規格3L，特價249元；另外也再度推出青天霹靂米，以及今年新登場的晴天米等季節限量農產品，除了推出1kg、2kg包裝外，也同步販售微波即食的白飯，嘴饞隨時就能熱來吃。青天霹靂米口感接近越光米，鬆軟、味道清爽是其主要特色；較少見的晴天米口感偏Q彈，去年因天候狀況影響，產量相當稀少，僅有6,000噸，想嚐鮮的民眾千萬別錯過。
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