全球頂尖收藏博覽會TEFAF荷蘭開展 梵克雅寶秀傳世珠寶

2024年度的歐洲藝術和骨董博覽會（The European Fine Art Foundation Maastricht，簡稱TEFAF Maastricht），自3月9日起至3月14日於荷蘭馬斯垂克會展中心（MECC）展開，展出涵蓋各式藝術品、骨董、珠寶等來自不同範疇的曠世名作，被視為全球頂級收藏界的最高殿堂。持續11年參與的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），今年呈獻七件作品，包括5件Heritage典藏系列以及2件當代珠寶創作。而華人高訂珠寶品牌ANNA HU HAUTE JOAILLERIE今年亦是連續第三年受邀，是今年唯一華裔設計師珠寶品牌。

ANNA HU高訂珠寶於2024 TEFAF Masstricht展出。圖／ANNA HU HAUTE JOAILLERIE提供

Heritage典藏系列精選1920至1990年代發表的珠寶，經專家仔細查驗，並透過文獻資料追本溯源，鑑定其歷史和真偽；此次展品包括兩件1940年代的Leaf胸針和三件來自1960年代的代表作。兩枚形如綠葉的胸針，反映品牌以大自然為靈感的創作淵源，簡約而有機的線條勾勒葉片輪廓，1943年款於拋光黃K金表面點綴星形鑲嵌鑽石，與1930品牌經典Ludo手鐲的星鑽細設計相呼應。1947年款的葉片表面鋪鑲大小不一的美鑽，是品牌於戰後回歸19世紀末崇尚寫實自然的風格。

梵克雅寶於2024年2024 TEFAF Masstricht展出。圖／梵克雅寶提供

黃金Minaudière百寶匣揉合珠寶和objets d’art工藝品雙重領域的元素，原為著名船主的私人藏品反映當時上流社會名媛生活與時尚風格。1967年的一對藍寶石耳環原屬南美名媛所有，鑲嵌兩顆15.68克拉的爪鑲蛋面切割藍寶石，邊 緣圍攏圓鑽，花朵的設計奔放活躍反映時代氛圍，底部垂墜兩顆 15.68克拉玫瑰切割藍寶石和連接一顆爪鑲紅寶石和三顆懸垂的梨形祖母綠，可拆卸轉換。而綠松石與紫水晶手環則反映1970年代的流行的圓弧曲線與豐富質感，構成繽紛愉悅、猶如活潑亮麗的馬賽克的圖案，適合日與夜不同場合。

梵克雅寶展出Heritage典藏系列手鐲，黃K金鑲嵌綠松石、紫水晶、鑽石。圖／梵克雅寶提供

兩件當代高級珠寶作品中，Philenor Butterfly Between the Finger指間戒取材自美洲藍鳳蝶，以縞瑪瑙、綠松石和白色珍珠母貝嵌花再現斑斕的蝶翅，上面再以包鑲和波浪式鑲嵌技術點綴粉紅剛玉和鑽石，營造對比和層次。蝴蝶面朝對端的一顆2.5克拉EVVS2級包鑲鑽石，勾勒探花採蜜的意象。Léonore芭蕾舞伶胸針的鏤空芭蕾舞裙層次豐富，鋪鑲大小不一的多種切割鑽石，頭戴鑲嵌長方形切割鑽石冠冕，在鑲嵌藍寶石的黃K金束衣和舞鞋映襯下更顯活潑。

梵克雅寶展出作品Philenor Butterfly Between the Finger指間戒，白K金與玫瑰金鑲嵌一顆 EVVS2級 2.50克拉圓鑽、紅寶石、粉紅色藍寶石、縞瑪瑙、綠松石、白色珍珠母貝、鑽石。圖／梵克雅寶提供