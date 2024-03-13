最新！2024「亞洲50最佳餐廳」公布51至100名 新加坡、東京是最大贏家

2024亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）今天公布第51～100名榜單，總共有來自亞洲的16個城市進榜。今年以新加坡和東京表現最亮眼，各有8間上榜餐廳；其中新加坡有2間新入選餐廳，東京則有3間。本年度的第51至100位名單，共有12間新上榜餐廳。來自東京的法料餐廳「L'effervescence」，去年名列第44名，今年滑落至第51名，以「一名之差」未能闖進前50強。

除了新加坡與東京表現亮眼，曼谷以7間餐廳進入51至100名緊追在後，其中包括名列90名的新進榜餐廳Haoma；香港也以6間餐廳闖進這份榜單，其中排名第100名的「好酒好蔡（Howard's Gourmet）」首度進榜。首爾則有5間餐廳榜上有名，當中3間新上榜的餐廳分別是Solbam（No.65）、Kwonsooksoo（No.89）和 Alla Prima（No.91）。

在國內餐廳方面，去年有3間台灣餐廳闖進第51～100名榜單，分別是來自台北的logy排名第57名、足立壽司排名第87名，以及位於高雄的法料餐廳Liberté則排名第96；但是今年並未有任何台灣餐廳，進入第51～100名榜單。

今年上海和孟買在這份榜單中各佔3席，孟買的新上榜餐廳為The Bombay Canteen（No.70）；科倫坡、古爾岡、吉隆坡、澳門、馬尼拉、新德里、深圳和富山市，各有一間餐廳上榜。北京高級素食餐廳「蘭齋（Lamdre）」獲2024年度「美國運通最值得關注獎（American Express One To Watch Award）」肯定，以第97名成績首度登榜。

「亞洲50最佳餐廳」名單由亞洲50最佳餐廳評審委員會（Asia's 50 Best Restaurants Academy）票選誕生，該委員會由318名在亞洲餐飲界具影響力的人士組成，包括美食作家、食評家、廚師、餐飲企業家和烹飪專家，成員性別結構平衡。