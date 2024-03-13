金泰梨太甜美、SOMI曬個性 精品新包品味助攻手刀收
精品設計中常有巧妙的挪移，創造出新意與玩味。義大利時尚品牌Prada推出2024春夏全新Buckle系列包款，將原本常繫於腰間的帶扣轉化為包款結構，並已有韓星包含Prada品牌大使全昭彌（Jeon Somi）、韓星金泰梨（Taeri Kim）陸續配戴造型。
其中Somi全昭彌曾在機場外、派對上分別運用兩款不同尺寸、色彩的Buckle手提包。其中出發機場時Somi全昭彌選用的款式為咖啡小牛皮色，較大的尺寸可收納登機時的隨身小物，另一套造型則是在派對中以西裝式上衣、長裙和短靴搭配了黑色、小尺寸的Buckle包，隨手提取輕巧輕便，也有晚宴的高級正式感；換上深咖啡色翻領工裝風格外套的金泰梨（Taeri Kim）則頂著秀麗短髮，將黑色Buckle包以側肩背戴，搭配直筒牛仔褲和黑色圓頭靴後，更帶出Buckle包款動靜皆宜、可晚宴可愜意的多元可能。
全新Prada Buckle包最大特色就在於將「帶扣」從服裝挪移成包款的結構特色：手工縫製的把手將可更換材質、並具備不同造型；當打開包口時整體將營造休閒、隨性的印象，而當扣帶繫上後包款將呈現宛如褲頭或裙擺的錯視聯想。全系列包款皆以小牛皮製造並搭配納帕皮革襯裡，包款外側並有Prada Milano 22K金燙印字體，以展現Prada身為米蘭精品世家，對工匠技藝、精緻手工與皮革選用的嚴選保證。
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