「-196°C強冽」在台年銷量成長3成 年底進軍東南亞

三得利控股宣布將加速旗下品牌「-196°C強冽」的全球擴張計畫。「-196°C強冽」自2005年在日本推出以來，已成為三得利最暢銷的罐裝RTD （Ready To Drink），於2020年開始向亞洲其他地區出口。在台灣市場，「-196°C強冽」2023年度銷售量相較前一年成長30%；自今年二月起「-196°C強冽」已陸續在美國21個州上市，更預告今年春季開始，也將在英國和德國上市，並將於今年底擴張至東南亞市場。

全球RTD市場成長可期，2020年至2022年複合年增長率約為20%，且預估2030年市場規模將達到500億美元。三得利RTD公司總裁Sho Semba表示：「我們很高興地宣布全球擴張計劃，『-196°C強冽』在日本、澳洲、美國和其他國家已受到許多消費者的喜愛，我們公司擁有卓越的液體設計技能和工藝，這些技術和工藝是透過100多年的烈酒、利口酒生產所培育出來的，以及在日本這個先進和成熟的罐裝調酒市場，所獲得的專業知識，我們將利用三得利集團的全球平台和實力，在全球持續拓展。」

除「-196°C強冽」外，三得利在全球RTD業務中擁有多元化的產品組合，包括低酒精含量的「Horoyoi微醉」、即飲雞尾酒品牌「On The Rocks」、「Jim Beam Kentucky Coolers」和「Highball RTD」。隨著「-196°C強冽」持續在全球開創新產品的計劃，三得利更制定了至2030年，全球罐裝調酒銷售額達到30億美元的目標，目標成為在全球罐裝調酒領域的領先者。

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