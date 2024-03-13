24秋冬時裝周／CELINE重返60年代 全新美妝系列搶先曝

CELINE 透過線上大秀影片發表2024冬季女裝系列LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE，由設計總監由HEDI SLIMANE執導、攝影。正如該系列名意指，大秀起點為巴黎地標凱旋門，也是對品牌來說別具意義的地點。影片所呈現的裝飾藝術風格與服裝營造瘩1960年代氛圍，表達了HEDI SLIMANE希望透過這場秀他的摯友、導師、傳奇攝影大師RICHARD AVEDON致敬之意。在這段大秀的蒙太奇中，也首度曝光了CELINE即將於今年秋季推出史上首個美妝系列CELINE BEAUTÉ。

1971年，品牌創辦人CELINE VIPIANA的汽車在星形廣場拋錨後，她注意到凱旋門周圍的鏈條裝飾圖案，而後這個圖案很快就變成了CELINE的品牌標誌。2018年HEDI SLIMANE加入CELINE後，他以現代主義美學理念重新設計了該歷史徽記，並將其命名為「TRIOMPHE」，例如他為CELINE所打造的第一款包包TRIOMPHE就是以此為標誌，並很快就成為了品牌的新經典。如今這一標誌沿用於每一季系列中，也是本季大秀的起點。

服裝上，堆疊於模特兒頸項上的珍珠項鍊、優雅俐落的包頭或髮髻、短版剪裁的精緻套裝，點明LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE系列的設計回溯了1960年代CELINE的黃金時代：模特兒的妝容與露出修長美腿的超短迷你裙讓人想起當時活躍於時尚界的超模TWIGGY。兩件套造型和再編織的材料重新詮釋了品牌的起源與精神，混搭手法結合成衣與手工刺繡訂製單品，而貫穿大秀的毛氈帽則是60年代CELINE經典棒球帽的演變。

在這充滿懷舊又極具現代氣息的氛圍中，CELINE 2024冬季女裝系列以裙裝輪廓取代捨棄褲裝，融合陽剛與柔美風格的格紋、如建築風格般銳利的A字剪裁迷你短裙、充滿活力的毛絨弧形外套，以現代簡約的線條和精緻奢華細節致敬60年代的優雅；及膝低跟長靴以及瑪莉珍鞋襯托出修長的腿部比例，體現法式著裝哲學；閃閃發光的金屬裝飾展現出品牌頂級的製衣工藝。

配件部分，貫穿全場的毛氈帽上裝飾的TRIOMPHE標誌源自60年代CELINE經典棒球帽，本季並以憂眼手提的方式呈現三款新手袋：小巧精緻的NINO手提包、優雅復古的GARANCE漆皮肩背包，以及時髦型格TERENCE肩下包。自然，所有包款都妝點上標誌性的 TRIOMPHE標誌，承載了優雅創新的傳統邁向未來。

大秀影片於巴黎多個歷史悠久並具有藝術裝飾風格的場域進行拍攝，包括被譽為二十世紀最偉大的法國音樂廳之一的普萊耶音樂廳（SALLE PLEYEL）、猶如現代神殿的布德爾博物館（MUSÉE BOURDELLE）的石膏雕塑展廳，以及融合了18世紀法國建築藝術風格的化學之家會議中心（MAISON DE LA CHIMIE），完美結合不同建築中的裝飾藝術風格。