Ukai-tei新廚：透過料理 感受分明的四季！春意躍餐桌

春來了，各飯店餐廳陸續換新菜。位於高雄晶英國際行館的Ukai-tei Kaohsiung也迎來新任行政主廚，3月同步為餐點換春妝。新任行政主廚今村高尚IMAMURA Takamasa曾在日本五星級飯店及Ukai八王子店任職，有26年的餐廚經驗，他遵循UKAI「不時不食」原則，為春之菜單增添豐富色彩。

今村高尚是繼有「展店達人」之稱的渡邊敦司、具備精湛手藝的青木主稅與深具法式廚藝美學的田邊友樹後，第四位、也是唯一具多年飯店餐飲經驗的Ukai-tei Kaohsiung行政主廚。在記者餐會上，他表示，「台灣四季並不分明，希望以春季食材、透過料理，讓饕客感受分明的四季。」

率先發表的Ukai-tei鐵板燒菜單，選用最能傳遞春季氣息的多樣日本山菜，前菜「小卷 春之時蔬」，就以春之蔬層疊出立體繽紛，「象徵春季新芽破土而出，欣欣向榮之景」，再以覆盆子醬與番茄晶凍襯托菜蔬鮮甜。當令的「法式白蘆筍」，主廚先以蘆筍皮、海鹽、檸檬片同煮，再放上伊比利火腿，淋以花朵、起司與橄欖油、蛋碎磨合而成的美麗醬料，甜鮮又充滿春日清新。

今村主廚也結合深受饕客喜愛的龍蝦香草燒，澆淋上帶榛果香氣的奶油搭配羊肚菌與干貝奶油，獻上香氣撲鼻卻不膩口的「龍蝦 羊肚菌」。Ukai-tei經典的「和牛沙朗」他也俏皮的在鐵板上秀出新花樣，除了正方形狀展現豐富油脂的切法，也呈上長方薄片、略帶焦香的風味，一牛兩吃，讓人驚艷。

UKAI西餐春季菜單也很有新亮點。開胃菜「新洋蔥湯 洋蔥塔」，將整顆恆春洋蔥挖空，內填入新洋蔥燉煮的馥郁濃湯。前菜三選獻上「白蘆筍 生火腿 米莫雷特起司」、「旬蝦 春時蔬 凱撒沙拉」與「富士鱒魚 鮭魚卵 櫻花醬」；春季午間菜單特有菜色為滿富東港櫻花蝦熬煮的主廚精選義大利麵。春季西餐另與冉冉茶室攜手，精選三款經典茶品。

春暖花開時，Ukai-tei Kaohsiung懷石菜單就以料理呈現花季的浪漫繽紛。「花見便當」以春天及櫻色為題，重現在落櫻紛紛下野餐的興味，便當中的「櫻花醋 本日刺身」以鹽漬櫻花佐時鮮旬魚，再嘗一口星鰻太卷，料理長廣瀨晉平匠心獨運將日本流傳悠久的「花見」文化躍然於Ukai-tei Kaohsiung懷石餐桌上。

另有以現炒現磨的芝麻搭配日式傳統料理「烤胡麻豆腐」，馥郁的芝麻香氣也盈繞在「螢烏賊 春時蔬」中。「伊勢龍蝦 蜂斗菜幽庵燒」將龍蝦經過代表春天信物的蜂斗菜及味噌醃漬入味後，裹上來自台南的黃金蕎麥碎粒，炭火燒烤後呈現外酥內嫩的美好風味。Ukai懷石春季菜單限定甜點「櫻餅」，則以道明寺粉包紅豆餡，外層裹上鹽漬櫻葉，鹹甜軟糯。