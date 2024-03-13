快訊

趙駿亞認情斷女主播 新歡傳出是「八點檔女神」他這樣說

陳零九有新歡？被爆帶吳宗憲「女兒」回家 經紀人揭真相

台股開盤重返2萬點 早盤再創新高 台積電開高漲15元

影／台版冰雪奇緣！武陵農場零下0.6度 夢幻捕夢網再現

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場今晨出現零下0.6度低溫，盛開的李花冰封宛如花卉冰塊，晶瑩剔透。圖／武陵農場提供
武陵農場今晨出現零下0.6度低溫，盛開的李花冰封宛如花卉冰塊，晶瑩剔透。圖／武陵農場提供

今晨台中市和平區武陵農場出現零下0.6度低溫，藤蔓攀爬的網架瞬間結成晶瑩剔透、一根一根冰柱，宛如水晶捕夢網，農場盛開的櫻草花、李花也因低溫冰封成花卉冰塊，像極水晶花藝術品，農場搖身台灣版冰雪奇緣，超夢幻。

武陵農場表示，今天清晨農場出現負0.6度低溫，農場的水果藤架區，因噴灌系統灑水作業，加上零下低溫形成網狀冰柱狀的「水晶捕夢網」，如同知名電影「冰雪奇緣」裡的夢幻城堡場景。

現正值粉紫色櫻草花、潔白李花盛開，滴灌下的水珠經過整夜零下低溫，將櫻草花與李花凍成花卉冰塊，恰好將盛開花朵的豔麗時期短暫封存，員工分享，今早太陽露臉、溫度升高，花卉冰塊逐漸融化，落下滴滴水珠，花瓣沾著水痕，沐浴著陽光閃閃發亮，這是高山獨有的賞花雅致。

武陵農場今晨出現零下0.6度低溫，農場出現捕夢網奇景，宛如台版冰雪奇緣。圖／武陵農場提供
武陵農場今晨出現零下0.6度低溫，農場出現捕夢網奇景，宛如台版冰雪奇緣。圖／武陵農場提供
武陵農場今晨出現零下0.6度低溫，盛開的櫻草花冰封宛如花卉冰塊，晶瑩剔透。圖／武陵農場提供
武陵農場今晨出現零下0.6度低溫，盛開的櫻草花冰封宛如花卉冰塊，晶瑩剔透。圖／武陵農場提供

低溫 冰塊 武陵農場

延伸閱讀

武陵農場小編冒險拍猴群吃櫻花 遊客：猴群真的很可怕

假登山真賞櫻 雪管處查獲10隊違規…將停權入園3年開罰

賞花動歪腦筋？武陵櫻花季申請登雪霸 10隊突變更行程恐遭禁入園3年

武陵農場開放自駕客入場 福壽山白色系櫻花接棒

相關新聞

影／台版冰雪奇緣！武陵農場零下0.6度 夢幻捕夢網再現

今晨台中市和平區武陵農場出現零下0.6度低溫，藤蔓攀爬的網架瞬間結成晶瑩剔透、一根一根冰柱，宛如水晶捕夢網，農場盛開的櫻...

3月換新機衝德誼數位 iPhone買1送3 MacBook好禮3重送

搶在蘋果春季新品發表上市前，德誼數位Data Express推出3月優惠大放送，即日起加碼推出3種超值方案，含熱門機型買...

九州器物之旅 開始報名

日本九州七個縣卻有高達卅三個陶瓷產地，是典型的陶瓷天國，跟著有行旅與生活器物領航者Rick帶領下，探訪最能體現侘寂之美的...

確定？把瑞士牛鈴變時尚配件 這品牌説了算

想到瑞士你會想到什麼？一望無際的美景、精密且售價高昂的名表、優美的小火車，又或者還有山谷間放牧的畜牧業。而現在竟然有時尚...

天梭表2024新作繼續重新詮釋經典、攜手NBA球星打造限定表！

「復刻」、「運動」仍是瑞士品牌天梭表（TISSOT）2024新作的關鍵字，像是從自家經典款式獲得啟發，以及合作多年的世界摩托車錦標賽、環法自行車賽和NBA籃球都成為設計元素。同時，把創新概念與之後才會曝光的T-Touch、PRX系列聯名表結合，讓人感受到TISSOT走過170年的新風貌。

國旅成長趨緩？去年10大熱議產品「機票」奪冠 旅平險負面聲浪增2倍

進入後疫情時代，全球觀光產業陸續復甦，在經歷過疫情後旅遊成本大增的過渡期，出國旅遊開始進入疫情前的榮景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。