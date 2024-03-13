影／台版冰雪奇緣！武陵農場零下0.6度 夢幻捕夢網再現

今晨台中市和平區武陵農場出現零下0.6度低溫，藤蔓攀爬的網架瞬間結成晶瑩剔透、一根一根冰柱，宛如水晶捕夢網，農場盛開的櫻草花、李花也因低溫冰封成花卉冰塊，像極水晶花藝術品，農場搖身台灣版冰雪奇緣，超夢幻。

武陵農場表示，今天清晨農場出現負0.6度低溫，農場的水果藤架區，因噴灌系統灑水作業，加上零下低溫形成網狀冰柱狀的「水晶捕夢網」，如同知名電影「冰雪奇緣」裡的夢幻城堡場景。