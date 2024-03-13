影／台版冰雪奇緣！武陵農場零下0.6度 夢幻捕夢網再現
今晨台中市和平區武陵農場出現零下0.6度低溫，藤蔓攀爬的網架瞬間結成晶瑩剔透、一根一根冰柱，宛如水晶捕夢網，農場盛開的櫻草花、李花也因低溫冰封成花卉冰塊，像極水晶花藝術品，農場搖身台灣版冰雪奇緣，超夢幻。
武陵農場表示，今天清晨農場出現負0.6度低溫，農場的水果藤架區，因噴灌系統灑水作業，加上零下低溫形成網狀冰柱狀的「水晶捕夢網」，如同知名電影「冰雪奇緣」裡的夢幻城堡場景。
現正值粉紫色櫻草花、潔白李花盛開，滴灌下的水珠經過整夜零下低溫，將櫻草花與李花凍成花卉冰塊，恰好將盛開花朵的豔麗時期短暫封存，員工分享，今早太陽露臉、溫度升高，花卉冰塊逐漸融化，落下滴滴水珠，花瓣沾著水痕，沐浴著陽光閃閃發亮，這是高山獨有的賞花雅致。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言