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3月換新機衝德誼數位 iPhone買1送3 MacBook好禮3重送
搶在蘋果春季新品發表上市前，德誼數位Data Express推出3月優惠大放送，即日起加碼推出3種超值方案，含熱門機型買1送3、旗艦機限定優惠、限量機型超值下殺等活動回饋顧客。除此之外，迎接白色情人節，德誼數位即日起至3月31日止，精選多款時尚周邊產品現折314元、指定配件314元加價購，還有熱銷品項亞果元素Adam Mag 3充電器、亞果元素Adam C2/C5行動電源，甜蜜組合價只要3,140元。
即日起至3月31日止，至全台德誼數位門市，選購iPhone 14、iPhone15全系列享買1送3超值優惠，購買即送價值2,560元的保護殼與保護貼，搭購保險方案再送價值1,690元指定行動電源，輕省荷包新機輕鬆入手；旗艦機iPhone 15 Pro Max同享買1送3優惠，活動期間購買加碼現折666元。此外，熱銷機款MacBook Air M2享好禮三重奏，購買指定機型直降3,000元、MacBook全系列舊換新現折10%、搭購保險方案另享優惠2擇1，消費者可選贈送價值4,990元周邊配件組合或享MacBook Air M2 9.5折優惠。
德誼數位也看好白色情人節回禮浪漫商機，特推3月限定「熱銷周邊現折314」活動，3月31日前至全台門市購買Marshall
Willen攜帶式喇叭（售價3,990元）、Burga iPhone 15全系列保護殼、JBL GO 3攜帶式喇叭（售價1,880元）等熱門實用周邊，立即現折314元；選購任一品項加購指定配件享加價優惠314元。
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