九州器物之旅 開始報名

「復刻」、「運動」仍是瑞士品牌天梭表（TISSOT）2024新作的關鍵字，像是從自家經典款式獲得啟發，以及合作多年的世界摩托車錦標賽、環法自行車賽和NBA籃球都成為設計元素。同時，把創新概念與之後才會曝光的T-Touch、PRX系列聯名表結合，讓人感受到TISSOT走過170年的新風貌。

2024-03-12 22:14