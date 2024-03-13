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九州器物之旅 開始報名

聯合報／ 本報訊

日本九州七個縣卻有高達卅三個陶瓷產地，是典型的陶瓷天國，跟著有行旅與生活器物領航者Rick帶領下，探訪最能體現侘寂之美的唐津燒，兩個民藝之陶小石原燒與小鹿田燒、日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」等。入住八女市保留日本江戶、明治、大正、昭和時期的傳統建築並重新設計的「町家」旅宿。

「九州慢行‧器物之旅」六月一日至六月六日，報名請洽02-8643-3517、8643-3926，或瀏覽有行旅官網https://bit.ly/3TtcdPH

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