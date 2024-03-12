雪莉絕版單桶最終章 格蘭索48年單桶346瓶獨獻台灣

座落於蘇格蘭狂野美麗東北海岸的格蘭索酒廠，擁有濃郁海岸風情，蘊孕出甜美柔和、風味層次豐富的單一麥芽威士忌。今年格蘭索推出雪莉絕版單桶最終章——全球限量「48年單一桶裝麥芽蘇格蘭威士忌」，採原桶強度裝瓶，以復刻限定瓶型亮相，珍稀346瓶獨獻台灣，每瓶容量700毫升，酒精濃度44.1%，建議售價23萬8,888元。

格蘭索48年單一桶裝麥芽蘇格蘭威士忌蒸餾於1974年，全程在珍稀的西班牙高級 Pedro Ximénez Puncheon 雪莉桶中熟陳。經過長達48年歲月的沈浸，酒體呈現奶油糖果揉合著濃郁糖漿及巧克力醬的芬芳，伴隨香草和杏仁軟糖的香氣融合；一入口時帶來酒漬香甜櫻桃的感受，以及水果蛋糕、棗子及杏仁融合下的口感尾韻，讓人感覺彷彿置身於夕陽漫漫的蘇格蘭海灣邊，從酒液中感受格蘭索在喚醒你的靈魂。

格蘭索桑登單一麥芽蘇格蘭威士忌剛榮獲 2023 全美最具公信力威士忌雜誌《Whisky Advocate》「2023年頂尖20大威士忌」評選第一名，酒廠專注於製酒工藝，酒體在彎曲的銅製蒸餾器與深色橡木桶中孕育，並於海岸邊的酒窖沉睡，直到風味達到臻於化境的完美。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康