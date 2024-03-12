天梭表2024新作繼續重新詮釋經典、攜手NBA球星打造限定表！

「復刻」、「運動」仍是瑞士品牌天梭表（TISSOT）2024新作的關鍵字，像是從自家經典款式獲得啟發，以及合作多年的世界摩托車錦標賽、環法自行車賽和NBA籃球都成為設計元素。同時，把創新概念與之後才會曝光的T-Touch、PRX系列聯名表結合，讓人感受到TISSOT走過170年的新風貌。

PRX系列表款的漂亮銷售數字，讓天梭表全球總裁Sylvain Dolla先生嗅到重新詮釋經典作品的商機，於是2024年便讓停產許久的PR516系列回到消費者眼前。採用的是70年代品牌計時碼表樣式，保留黑、白雙色表圈、拱形表鏡，簡單且雋永。這只新款PR516計時碼表，還搭配了經過優化的全新手上鍊機芯，動力儲存來到68小時，且具備Nivachron合金游絲，因此可顯著減少磁場影響，反映出當代配戴腕表需求。除了手上鍊機芯，TISSOT依舊很貼心的提供了石英機芯款式，更備有鍍金表鍊和藍色表盤選項。

天梭表全新PR516系列計時碼表，採用的是70年代品牌經典款，保留黑、白雙色表圈、拱形表鏡，簡單且雋永。圖／TISSOT提供

熱銷的PRX系列當然不會缺席，而且還邀請了NBA球星也是TISSOT形象大使的Damian Lillard合作，推出聯名特別款，具體化球迷心中的「Dame Time」（意指殺手時間）。在一體成型且鍍金色的表殼與表鍊外觀下，立即可見原本的華夫格紋表盤，變成Damian Lillard的背號「0」所組成的連續圖騰，同時秒針尾端還裝飾草寫「DLL」的符號，靈感來自其名。而且細看表殼內圈，還會發現鐫刻「DAME」、「TIME」字樣，象徵著Damian Lillard一家人以及在籃球場上殺手級表現。藍寶石水晶玻璃底蓋上，還印刷了Damian Lillard投籃英姿，加上特殊設計的收藏表盒，體現復古融合運動風格。

熱銷的PRX系列沒有缺席，還邀請NBA球星也是TISSOT形象大使的Damian Lillard合作，推出聯名特別款，具體化球迷心中的「Dame Time」。圖／TISSOT提供

另外，今年是世界摩托車錦標賽（MotoGP）成立75周年，也和天梭表合作的第25年，於是便在T-Race系列中，推出了2款限量計時碼表。皆使用藍、紅為主色調，並加入從煞車盤、引擎活塞按把和冷卻散熱片等機車部件獲得靈感的設計，且都配有迷你安全帽表盒，提供自動上鍊計時機芯與石英機芯選擇，因此按把數量略有差益。還備有新配色表盤與MotoGP款相似的的石英機芯腕表，讓日常配戴也能有速度感。

天梭表T-Race系列MotoGP 75周年紀念自動上鍊計時碼表，黑色PVD精鋼表殼與表圈，全球限量2024套，約66,900元。圖／TISSOT提供

天梭表T-Race系列石英計時碼表，精鋼表殼與表圈、表鍊，約18,800元。圖／TISSOT提供

天梭表T-Race系列石英計時碼表，精鋼表殼與表圈、表鍊，約18,800元。圖／TISSOT提供

天梭表PR516系列石英計時碼表，精鋼表殼與表鍊，約16,200元。圖／TISSOT提供

天梭表PR516系列石英計時碼表，精鋼表殼與表鍊，約17,700元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列Damian Lillard聯名特別腕表，鍍金精鋼表殼與表鍊，約26,900元。圖／TISSOT提供

天梭表PR516系列計時碼表，精鋼表殼與表鍊，搭載Valjoux A05.291手上鍊計時機芯，約58,900元。圖／TISSOT提供

天梭表T-Race系列MotoGP 75周年紀念石英計時碼表，精鋼表殼與表圈，全球限量8000套，約20,800元。圖／TISSOT提供