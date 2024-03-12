貳樓攜手日本露營風格品牌 全新林口店打造野炊系餐點

攜手日本露營風格品牌「Quick Camp」，國內知名美式早午餐品牌貳樓第20號林口店，以「露營」作為門店的概念，並打造多款獨家野炊系餐點，將於3月14日正式開幕。開幕期間來店挑戰釘釘子遊戲，就有機會拿走露營必備林口店限定DIY烤棉花糖組；此外，到林口店消費憑消費證明即可以499元購入「貳樓野營箱」，加入貳樓會員即享優惠價359元。

貳樓林口店獨棟門店隱身於住宅中幽靜小巷，猶如一座山中木屋，與「Quick Camp」攜手合作，入口戶外等候區以三角旗幟、戶外燈串、搭配營燈與碎石地面，融入美式風格的壁爐設計，帶出經典的美式風格，並陳列露營蛋捲桌及露營摺疊椅，讓客人進入門店用餐之前，就可以感受到露營帶來的輕鬆愜意。

走入店內，7米挑高加上寬敞的94坪空間，大量引入自然元素，客席圍繞大型印地安帳形成一個大圓，中央放置象徵露營精神的營火台，座席特別選擇Quick Camp露營軍椅，希望來用餐的客人在觸覺上親身感受到露營樂趣，如同真實露營一般環繞著營火而坐的體驗。

在餐點方面，貳樓林口店也特別打造多款獨家限定野炊系餐點。「野炊系義式檸香櫛瓜魚菲力」撒上義式香草的魚菲力以紙包方式悶烤，將香味鎖入魚肉中，擠上檸檬堆疊出酸爽的香氣，搭配櫛瓜和沙拉整體口感清爽，再一口濃郁的蒜香法式長棍，多層次的口感更令人無法抗拒。

「Greek Style野炊系炭烤雞肉早午餐」在熱情的營火前，將不可缺少的炭烤料理延伸為林口店限定的經典早午餐料理。一口咬下，被炭烤過的雞肉香味四溢，希臘優格醬則適時解了肉的膩感，營養滿分的鷹嘴豆泥，搭配著貳樓經典濕潤的橙香丹麥吐司，甜甜的滋味，和帶了鹹味的碳烤雞肉鹹甜交錯，是大家不容錯過的必吃名單。

◎貳樓林口店：

．Inline訂位連結： https://reurl.cc/v0ANYo

．地址：新北市林口區民富街108號

．營業時間：