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百貨母親節大戰暖身 台中大遠百美麗購物節VIP預購來了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台中大遠百3月13日至3月20日推出美麗購物節VIP預購。圖／遠百提供
台中大遠百3月13日至3月20日推出美麗購物節VIP預購。圖／遠百提供

百貨母親節前哨戰，台中大遠百美麗購物節VIP預購正式開戰，3月13日至3月20日VIP預購期間同享正檔促銷加碼優惠，化妝品、內睡衣累計3,000元送300元、單筆滿1萬再加送200元，遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆1萬送1,000元，國際精品(珠寶/手錶/配件指定專櫃/MEISSEN)單櫃1萬送500元，國際精名品指定專櫃單櫃1萬送1,000元。現正值春季新品上市期，讓VIP們早買早享受。

台中大遠百美麗購物節VIP預購，也針對信用卡推出14大銀行化妝品(含沐浴/精油)單筆分6期刷1萬送350元，5大銀行全館單筆分6期刷6,000元送200元、1萬送350元。此外，台中大遠百獨家滿額贈，全館單筆滿6,000元送「Cona's妮娜巧克力可可奶茶禮盒」。台中大遠百精名品也看好中部客群消費力，期間有精品旗艦店開幕及多場品牌鑑賞茶會，邀請VIP客人共襄盛舉。

今年台中大遠百也改裝紳士休閒樓層，引進中部獨家品牌，像是日本時尚高球服飾Dance with Dragon，品牌慶開幕推出全面商品7折起，吸引不少高球愛用者前來採購。 另一高爾夫品牌PING新櫃登場，打造「時尚休閒」與「運動休閒」兩大系列商品。

化妝品 母親節

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