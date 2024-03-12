自由且流動 Bottega Veneta板橋大遠百專賣店嶄新亮相
全台首間引用全新概念的Bottega Veneta專賣店，已於近日於板橋大遠百一樓、正式開幕。新店開幕期間，店內的大理石、胡桃木、外牆石磚除皆自義大利空運來台，品牌並加碼推出春夏新包Citta與Cha Cha兩款新包，展現源自義大利的流動、有機與自由活力。
全新裝潢的Bottega Veneta板橋大遠百專賣店位於商場一樓，佔地約70坪、其中空間更包含三大重點。源自義大利的磚材是品牌創意總監Matthieu Blazy發想，嘗試還原義大利水都威尼斯的質樸、懷舊。厚工、造價高昂的聖丹尼斯綠色蛇紋石皆為對開裁切，再進行組裝，因此在展櫃的表現形成曼妙、壯闊的紋理；此外胡桃木更是Bottega Veneta品牌首見愛用元素，無論在門面窗框或店內特殊的水滴式陳列櫃，都營造出溫暖、充滿家庭感的木質好調。
水滴、有機的造型無所不在，除具象表現於特製的四層陳列木櫃，同時也包含皮帶、飾品的陳列金屬元件上，呼應Bottega Veneta無論在品牌精神、設計上的自由、有機與流動。2024新品中，Bottega Venetga並在男女裝皆帶來充滿海洋、卡通趣味元素的單品與設計；像是男裝從海軍水手服中得到靈感、打造出兩片式寬筒長褲，此外男裝襯衫中再結合游泳池水道的圖騰、充滿童趣，女鞋則有主打款Helium Mary-Jane鞋，混圓的鞋楦輪廓帶有金色扣帶，又被趣稱為「米老鼠」鞋，接軌近年的1970瑪莉珍鞋風潮。
新包最大亮點則屬全新的Citta與Cha Cha包款，兩者都運用同一條皮繩編織而成，Citta為32公尺、Cha Cha則約24公尺，以無縫線、手工編織展現了義大利工匠的手作精髓。其中Citta是義大利文中「城市」之意、也帶有「實用主義」的聯想，後者則意味著跳舞時鞋跟發出的「洽洽」聲響，兩款包款表達了可出現在城市中的任一場合，歡快、激昂，全系列並有多種色彩與尺寸，可親洽Bottega Venata板橋大遠百專賣店。
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