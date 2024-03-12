慢遊山海線 新北推青春小旅行限額報名、再送限量大禮包

為促進北海岸店家經濟發展，新北市經發局串聯8個行政區，超過百家的特色店家，推出「青春山海線 悠遊玩新北」系列活動，包含青春小旅行、青春好禮刮刮樂及我的青春照相機等。其中每人優惠價600元的青春小旅行，限額90名，13日中午12點開放線上搶購，報名成功再送限量大禮包。

經發局副局長盛筱蓉表示，經發局推動青春山海線店家輔導計畫，透過輔導新北26間特色店家空間場域改造優化視覺及產品包裝創新設計等，鼓勵業者升級創新，提升在地店家營運量能。

另外，今年推出3場青春小旅行限定遊程，結合北海岸人文歷史及美食等元素，行銷店家特產及地方觀光資源，創造在地消費商機。

青春小旅行推出3條路線，分別為4月13日海派甜心之旅-石門金山萬里線，探索北海岸自然風景、品味金包里老街美食；4月20日親鬆玩考古遊-淡水八里三芝線，深入在地歷史文化、體驗亞洲首家美式爆米花樂園；4月27日元氣活力之旅-瑞芳貢寮線，暢遊全台最美海岸鐵道自行車、體驗九份老街提燈夜遊等豐富內容。

經發局表示，每條路線遊程限量30個名額，每位600元，報名再送價值300元的「青春山海線特色店家伴手禮大禮包」，明天中午12點在ACCUPASS平台受理報名。（網址：https://www.accupass.com/organizer/detail/2209150850288975838190）。

經發局補充，4月1日至30日，將推出「青春好禮刮刮樂」活動，凡至青春山海線特色店家消費，掃描店家提供的QRcode，即可參加線上抽獎，獎項包含手拉坯限量體驗券、消費就送滷鮑魚等；及「我的青春照相機」活動，活動期間到青春山海線特色店家，使用活動專屬濾鏡拍照，並在「來趣新北金發局」粉絲團的活動貼文下方留言處，上傳照片並寫下店家名稱，就有機會抽中總價值超過3萬元的大獎。