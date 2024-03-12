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《謝謝大家收看》王偉忠最後一回登台主演舞台劇 早鳥優惠只到15日

聯合新聞網／ 聯合數位文創
王偉忠、于子育、郭子乾主演舞台劇《謝謝大家收看》。圖／金星文創提供
王偉忠、于子育、郭子乾主演舞台劇《謝謝大家收看》。圖／金星文創提供

由于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手主演的舞台劇《謝謝大家收看》五月將於臺北表演藝術中心大劇院、十二月於台中國家歌劇院展開二度巡演。王偉忠表示，這齣戲描寫當年他帶著全家積蓄與夢想上台北闖蕩電視圈的歷程與心情，也將是他這個「影視老兵」最後一次主演舞台劇。他笑說已是拿敬老卡的年紀，親自登台演出，雖然說的是劇中主角王忠偉的故事，其實也是同世代四年級生的故事，相信多數觀眾都能產生共鳴。台北演出適逢五月母親節當週，許多子女早鳥購票，陪爸媽看舞台劇過母親節。早鳥優惠只到3月15日。

《謝謝大家收看》首輪演出時讓許多藝人朋友驚艷，劇中議題深入觸及夫妻、親子以及長輩，讓觀眾哈哈大笑之餘、還是被感動落淚。許多人看完覺得王偉忠很勇敢，能夠直面自己人生中的難題、重新梳理生命價值。也有同樣四年級的觀眾看完後，高呼自己退休後也要活出不一樣的人生！

王偉忠、于子育、郭子乾主演舞台劇《謝謝大家收看》。圖／金星文創提供
王偉忠、于子育、郭子乾主演舞台劇《謝謝大家收看》。圖／金星文創提供

王偉忠邀請合作超過二十年的于子育、郭子乾加入演出，將兩人的星路歷程編入劇情，于子育劇中將挑戰四個身份、橫跨十七歲到八十歲等六個年齡層，精彩演技讓人歎為觀止。

郭子乾也卯足全力，開場短短數分鐘精彩呈現「小郭成功史」，從他怎麼加入《連環泡》中國電視史單元開始說起，細數他與王偉忠合作三十餘年的甘苦。這回他在舞台劇中飾演王偉忠的分身王忠偉，王偉忠反過來飾演忠偉爸爸，兩人間的父子親情動人心弦。

《謝謝大家收看》由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，王偉忠監製。5/10-12於臺北表演藝術中心大劇院、12/27-12/29於台中國家歌劇院演出，早鳥優惠折扣只到3月15日，欲購從速，請洽udn售票網購票連結。

王偉忠 舞台 觀眾

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