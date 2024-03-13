未上市已引起千人熱議！國際大廠打造可摺疊行動循環扇

夏天熱到爆！各大電器廠牌卯足全力搶占涼夏市場，各式各樣的風扇產品年年推陳出新，然而其中有一台風扇，以獨特的外型和與小體積不相襯的超強性能、便利性，還未上市就引起千名網友熱烈討論，究竟是什麼風扇如此特別呢？

荷蘭知名電器品牌飛利浦，於今年首次以「迷你」、「強風」、「全地形」為概念，結合飛利浦自身百年的工業技術、對品質的極致要求，以及長期深耕家電市場所得到的寶貴經驗，推出「PHILIPS 涼風扇．迷你行動循環扇」，準備在夏季家電超熱門的風扇戰區中大放異彩。

圖/有你共創提供

PHILIPS涼風扇，比起市售折疊風扇還要更加嬌小，整體重量來到輕盈的660g，還附有皮帶可以一指拎提，即便是較瘦弱的人也能愜意攜帶，在風力設計部分，PHILIPS涼風扇的馬達採用無刷直流馬達，運轉噪音不超過35dB、充滿電可無線續航達到15Hr，吹滿100Hr甚至僅需1度電，強大的馬達動力能夠產生出每秒４公尺的驚人風速，風扇尺寸卻僅7.5吋而已，而這次PHILIPS涼風扇首次搭載了飛利浦獨家設計的「自轉導熱扇」，透過實驗室精算的0.62rad黃金扇葉切角，以及導熱扇協助將風的氣流切得更加細緻，整體可產生５公尺長的強力風柱，無論在室內或戶外，都能體驗到這項設計帶來的有感降溫與涼風，名符其實與風同行！

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除了強大的核心功能，在其他特點上再度體現飛利浦重視人性化的設計功力，輕鬆好提的皮帶外，PHILIPS涼風扇擁有４段風速可選，若超過60秒無人操控，會自動熄滅指示燈，避免影響睡眠，充電口為使用Type-C，能配合所有主流充電線，也可插著行動電源使用，讓續航力更加持久，在外型上，PHILIPS涼風扇可以進行摺疊，可直立或壁掛，風扇角度180°+65°，超廣風域支援，可說是全地形都能使用，伴你輕涼一夏，這個夏天與風同行！

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