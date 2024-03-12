小花眼藥水不是第一名！10大人氣眼藥水一次看 超齊全藥妝店購物指南

眼睛乾澀怎麼辦？

為了緩解眼睛不適，許多人都會選擇市面上領有藥商許可執照的藥妝門市，或是飛到日本逛藥妝店採購眼藥水。你知道網路上有哪些廣受網友討論的品牌嗎？《DailyView網路溫度計》現在就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看藥妝店10大人氣眼藥水。

不論是熬夜苦讀準備應試的考生、久坐辦公桌處理公務的上班族，或者雙眼不斷盯著電腦、手機等3C螢幕族群，「靈魂之窗」容易處於疲勞、乾澀狀態，想購買眼藥水要選擇合法通路，事先向藥師進行諮詢唷！

No.10 樂敦養潤眼藥水

樂敦養潤眼藥水標榜添加維他命原B5及維他命B6，緩解眼睛疲勞、結膜充血、季節變化和空氣污染造成眼睛不適等問題，特別增加淚液成分，除了讓眼睛深呼吸，還能讓雙眼清涼滋養！

日前樂敦養潤眼藥水攜手日本京都文化手作印花美學品牌SOU・SOU推出限定版包裝，除了找來HOOK、愛莉莎莎及見習網美小吳等網紅親身分享，吸引網友熱烈討論，「我也有買這款眼藥水，涼涼的好舒服」、「怎麼看完文章手上就拿了一罐走出店了」。

No.9 樂敦乾眼淚液眼藥水

樂敦乾眼淚液眼藥水主打突破性科技研發「淚液3層配方」，包含第一層強化油脂層預防眼淚蒸發，第二層滋潤水分層補給氧氣、營養與保濕成分，第三層修護黏液層負責將眼淚留在眼睛表面，pH值與天然淚水相近，使用起來溫和不刺激。

網紅愛麗特別推薦該款眼藥水，透露試用心得，「我做過淚液測試確定沒有乾眼症，只是日常生活真的是用眼過度，盯著螢幕太久常常忘記眨眼，我現在都放化妝包隨身攜帶，覺得眼睛乾澀或累累時就點一下。」

No.8 樂敦藍視光眼藥水

使用3C產品時，由於藍光能量強且易散射，眼睛容易感到閃爍、刺眼，睫狀肌為了對應散射光線不斷進行焦距調整，導致眼睛產生疲勞感，加上現代人下班後、睡覺前仍離不開手機，樂敦便針對該族群推出「藍視光眼藥水」，主打添加活性維他命B2、Neostigmine Methylsulfate，一滴幫助你緩解傷害！

樂敦藍視光眼藥水2021年與寶可夢合作成為網路熱議話題，網友見到聯名也開玩笑表示，「點了能眼神放電嗎XD」、「滴一滴直接電死一堆人」。



image source: 翻攝Pokemon官網

No.7 樂敦Digi Eye眼藥水

樂敦Digi Eye眼藥水也被稱為「樂敦PC眼藥水」，主要為了長時間使用手機、電腦的低頭族量身打造，希望減少短波藍光為眼睛帶來的刺眼、疲勞、充血及眼部炎症，產品添加促進細胞修復的活性維他命B2，同時標榜有效成分為基準內最高濃度，盼能將使用者的疲憊感一掃而光。

樂敦Digi Eye眼藥水設計硬性隱形眼鏡適用款供消費者選擇，在配戴隱眼時能直接滴用，YouTuber Ryuuu TV透露，該款眼藥水外型很酷、有遊戲感，網友則大讚瓶身設計好用，「那個開關瓶卡榫跟滴頭，嘖嘖嘖讚嘆」。

image source: 翻攝樂敦製藥中文網站

No.6 樂敦勁Z!眼藥水

喜歡涼感眼藥水的人絕對不能錯過！樂敦勁Z!眼藥水以「超勁涼，一滴有精神」為特色，適用硬性和軟性隱形眼鏡族群，上課或是上班上到一半覺得兩眼無神，滴幾滴眼藥水就能感覺瞬間清涼，產品包含多種礦物營養、HPMC成分，緩解眼睛乾澀、用眼疲勞等症狀，容器瓶嘴也讓使用者方便從各角度滴用。

樂敦勁Ｚ!眼藥水經常與日本IP合作，掀起不少話題，像是去（2023）年曾與《勇者鬥惡龍怪物仙境3魔族王子與艾爾芙的旅程》限量發售史萊姆樽Z，可愛瓶身在網路上掀起搶購風潮，「滴了經驗值增加1」、「好想要啊」。

image source: 翻攝樂敦製藥中文網站

No.5 參天玫瑰亮澤眼藥水

眼藥水也能成為包包裡的時尚配備！「參天玫瑰亮澤眼藥水」外型設計宛如小香水樣式，產品則添加牛磺酸、軟骨素硫酸鈉，其中眼藥水呈透明紅色是來自於紅色維生素B12，幫助暫時緩解因輕微眼部刺激引起不適，包含眼睛紅癢、疲勞等。

參天玫瑰亮澤眼藥水從包裝到內容物都成為網路熱門話題，Dcard網友表示，「戴隱眼都用萬年之寶小花眼藥水，沒戴隱眼就用這罐，眼睛乾澀或者疲勞推薦使用，真的蠻快就有舒緩的效果」。

image source: 翻攝Santen官網

No.4 參天藍盾眼藥水

號稱「低頭族超強後盾」、日本原裝進口的「參天藍盾眼藥水」，標榜讓長時間緊盯智慧型手機、電腦的雙眼獲得舒緩。由於3C產品藍光可能會逐日加重眼睛負擔，該款眼藥水擁有維生素B12等8種有效成分，也能改善眼睛紅及眼睛疲勞狀態。

參天藍盾眼藥水成為不少人的心頭好，「有一次眼睛超乾，就去小屈看了一波，雖然一開始是被外包和吸引，但買回來驚為天人的好用」、「加入了維他命B12等多種成分，很適合經常看電腦的人」。

image source: 翻攝Santen官網

No.3 樂敦妮婕眼藥水

說到必備眼藥水，大多數人第一時間就會想到「樂敦妮婕眼藥水」！該款眼藥水也被網友稱為「小花眼藥水」，粉紅色的經典外殼為人熟知，主推滴用後能緩解結膜充血、眼睛紅症狀，粉紅色的維他命B12也能補充營養能量，令疲憊雙眼再度炯炯有神！

小花眼藥水目前也有隱形眼鏡適用款，2021年與宇宙人聯名包裝更是引發網紅Gina、紀卜心熱烈分享，網友表示「我眼睛真的常常不舒服，感覺這超棒的」、「這個真的超好用」、「我的包包裡也有」。

image source: 翻攝樂敦製藥中文網站

No.2 參天FX系列眼藥水

想要提振精神，不妨試試看參天FX系列眼藥水吧！參天FX系列眼藥水包含參天FX NEO清涼眼藥水、FX V Plus沁涼眼藥水等款式，經典的黑色包裝也令人印象深刻，無論是熬夜唸書、工作、長時間開車、運動後等眼睛疲勞感來襲時，一天3至4次，每次1至2滴就能讓你「一滴入魂」。

參天FX NEO系列眼藥水成為近幾年網友選購涼感眼藥水的愛牌，「喜歡涼感的都會買」、「印象中這在小時候好像紅極一時，涼～啊～～～但個人覺得他的涼感太過刺激，已經是醒腦作用＞保濕度了」。

image source: 翻攝Santen官網

No.1 參天Medical系列眼藥水

近期最受消費者關注的眼藥水，莫過於參天Medical系列眼藥水了！該系列眼藥水包含參天Medical12眼藥水、Medical Guide EX眼藥水及Medical Active眼藥水等，消費者可依照沉重眼睛疲勞、衰退眼睛模糊、眼睛乾燥炎症、滋潤眼睛表面等個人狀況選擇適合產品。

網友不吝嗇分享，「Sante Medical 12添加了12種能舒緩眼睛疲勞的成分」、「自從做完眼睛雷射後，眼睛就容易乾，於是直接問了藥妝店小哥推薦的抗疲勞款，他就推薦了這款不會太涼的～適合長時間用眼過度的我」。

image source: 翻攝Santen官網

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年03月06日至2024年03月05日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『眼藥水』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統