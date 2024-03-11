感受「音樂祭」氛圍PHANTACI春夏新款打包你我的海灘度假造型！

由「周董」周杰倫擔任創意總監的台牌PHANTACI也將上市春夏系列服飾，以「音樂祭」為發想，透過印花和色彩呈現HIP-POP、爵士、搖滾等多種樂風的氛圍。不僅如此，適逢成立18周年，PHANTACI還宣告未來將與不同品牌合作，推出紀念系列商品，讓潮流迷都很期待。

這一季PHANTACI融合復古風潮與嘉年華意象為主題，結合亮眼繽紛色調，展現出夏日熱情。透過蕾絲、亞麻、絲綢、防潑水等材質拼接出豐富細節。從度假感印花裝束到休閒衣裝，再到老帽、包款、Y2K造型銀鍊和頭巾等實搭配件，呈現兼具舒適性與設計感的獨特音樂祭風格。同時設計團隊還將陽光、沙灘與熱情氛圍注入，飾以華麗花卉圖騰搭配輕盈的面料，打造多款印花格紋與浪漫的鏤空蕾絲襯衫，打包你我的海灘度假造型。

PHANTACI採用高周波工藝技術，使服裝表面呈現出獨特金屬光澤，勾勒出50年代太空風潮的未來科幻感氛圍。圖／PHANTACI提供

另外還有採用高周波工藝技術，使服裝表面呈現出獨特金屬光澤，勾勒出50年代太空風潮的未來科幻感氛圍。同時，選用機能性面料，融合運動休閒風格，設計出具有多功能用途的服裝，不僅適合日常穿著，還能滿足各種場合的需求，凸顯了品牌對於時尚與實用的追求。

BAPE®招牌迷彩圖案採用像素化印花和夜光裝飾重新設計，推出「LIQUID CAMO」圖案。圖／A Bathing Ape提供

日本高端潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE®）的春夏系列，則從街頭文化、滑板、街舞、BMX極限運動、足球、大學生活方式和Y2K時代汲取色調，並將街頭服飾時尚提升到新水準。像是把招牌迷彩圖案採用像素化印花和夜光裝飾重新設計，推出「LIQUID CAMO」圖案；採用熱反應材料製成的牛仔襯衫和針織單品，藉由漸變色彩創造不同造型組合。