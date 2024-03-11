蘇格蘭斯貝賽最神秘酒廠！雅墨28年蘭古道桶獨獻台灣

成立於1897年、擁有「斯貝塞的稀世珍寶」美名的雅墨（Aultmore）單一麥芽威士忌酒廠，於2024年初春再次完成其史上第二次大規模擴廠。為慶祝雅墨酒廠的新里程碑，台灣總代理喜寶國際特別引進兩款台灣目前最高年份的珍稀選桶系列——台灣限定雅墨28年蘭古道紅酒桶、全球限量雅墨25年再烤桶，與台灣的威士忌老饕一同分享產量倍增的喜悅。

蒸餾於1994年的「雅墨28年蘭古道桶」，在陳年進入最後一年半時，進入法國蘭古道葡萄酒桶中進行過桶，此酒款不僅是目前雅墨單一麥芽威士忌在台灣上市的最高年份，更以少見的52.8度原桶強度進行裝瓶，並且全球獨家獨獻台灣，單瓶容量700毫升，酒精濃度52.8%，全球限量250瓶，建議售價28,000元。

法國蘭古道產區的葡萄酒，被認為是世界上最好的葡萄酒之一，風味馥郁、果味濃厚，以紅色水果和香料為主調。「雅墨28年蘭古道桶」將雅墨的細緻風味與蘭古道酒桶的完美融合，酒液帶有多汁的草莓和黑莓的新鮮香氣、太妃糖與燒烤橡木的氣息，平衡而豐富，尾韻帶有一絲丁香和草本的複雜感。

蒸餾於1997年的「雅墨25年再烤桶」，最後過桶於10個美國橡木再烤桶，經由首席調酒師Stephanie Macleod細心監控每一桶威士忌的熟成與風味發展，充滿濃郁果味，首先是香濃的成熟蜜瓜氣味，接著是爽口的檸檬皮新鮮滋味，最後是柔和的杏仁風味與隱約的茉莉香氣，餘韻悠長。「雅墨25年再烤桶」單瓶容量700毫升，酒精濃度46%，全球限量2196瓶，台灣限量100瓶，建議售價23,000元。

雅墨酒廠位於蘇格蘭斯貝賽最神秘的霧苔（Foggie Moss）區，這裡長年籠罩在霧氣之中，源源不絕的天然泉水令其蘚沼遍布，也灌溉了酒廠周圍的金雀花及石楠花，如此得天獨厚、無人為破壞的自然仙境，讓雅墨酒廠擁有獨特的青草氣息與清新風格的威士忌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康