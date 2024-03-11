Grand Seiko新表大玩面盤工藝 重現雪地即景、晨曦和春天氣息
選在4月中旬的鐘表與奇蹟沙龍展（Watches & Wonders）登場前，日本高級腕表象徵的Grand Seiko曝光了經典Heritage系列新表款。此次著重在面盤上的變化，靈感來自於日本信州白雪皚皚風景、岩手山晨曦，以及節氣「春分」，充分體現傳統日式美學。
首先Grand Seiko使用了一推出就備受喜愛，並被消費者暱稱為「雪白」的表盤設計，延續前作的簡練線條，差別在於表徑縮小至37毫米，加上微調的表耳間距無論男、女都能舒適地配戴。利用高階年差±10秒石英機芯取代過往的Spring Drive機芯，讓表款厚度更顯纖薄，散發古典氣質。Grand Seiko還採用白鈦材質製作表殼，來凸顯面盤如同雪地紋理的質感，使整體看起來更為迷人。另外，針對女性消費者，則推出較小尺寸，且表圈飾有鑽石款，搭配內外雙弧面藍寶石水晶鏡面使用，清晰的賞玩獨特面盤工藝。
同一系列中還有緋紅色表盤，概念來自Grand Seiko製表所在工坊的岩手山晨曦，為了忠實呈現自然景色，品牌還加入了獨特的放射狀紋理點綴，豐富視覺層次。為了要讓表盤特色呈現，Grand Seiko搭配了多面切割指針和時標形，以及白鋼材質詮釋招牌殼型，讓對比更鮮明。這款表搭載了高振頻機械機芯，因此靜置狀態下的日差為-3～+5秒，且能維持55小時的動力儲存，因此限定Grand Seiko專賣店獨家銷售。
最後，最應景的款式莫過是採用櫻花粉、嫩綠來點綴表盤的設計，Grand Seiko從節氣「春分」出發，分別重現日本東北地區乍暖還冷，白雪覆蓋在櫻花上，以及四月初百花綻放，新葉萌芽的情景。結合了奠定品牌美學基礎的62GS表殼輪廓，無表圈結構、內外雙弧面的箱型藍寶石水晶鏡面、以及Grand Seiko最具代表性的超鏡面研磨拋光技術而成。兩款腕表皆為白鈦材質，搭載高振頻自動上鍊機芯，且表盤帶有細膩的紋理點綴，讓整體透露出柔和美感。
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