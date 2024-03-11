卡地亞「女性觀點」關注女性賦權 Podcast第二季上線

女性賦權是地球永續的關鍵。品牌創意核心為獨立堅強女性的卡地亞（CARTIER），長期以來深耕女性賦權議題，不僅創立「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」培育並支持女性創業，並建立「卡地亞慈善基金會」，將女性的社會與經濟發展視為改變的重要支柱。

2020年杜拜世界博覽會與卡地亞攜手呈獻女性主題展館（Women’s Pavilion）後，卡地亞持續以女性賦權為主軸，推出第一季Podcast「女性觀點」（Women’s Perspectives），持續深耕品牌對於女性影響力的關注與重視；如今，「女性觀點」推出全新第二季共6集，於2024年3月8日起在Spotify及各大Podcast平台陸續上線，由品牌卡地亞全球品牌大使暨演員製片人及創革家雅拉莎希迪（Yara Shahidi）擔任本季主持人。

「這些引領變革的創新者不約而同地展現了解決世界重大議題的決心。『女性觀點』Podcast 與我的理念十分契合，我們需要來自各行各業的多元聲音，讓世界朝著理想的方向邁進，共同創造更光明的未來。」雅拉莎希迪說，「女性觀點」Podcast體現了卡地亞的品牌理念：即唯有女性意識興盛，全人類才有蓬勃發展的可能，並彰顯攜手解決平等議題的必要性。

全新第二季邀請傑出創新者和倡導者共襄盛舉，深入探討他們在創業、藝術、時尚及文化等專業領域中如何促進對話與交流，討論範疇涵蓋童年經歷、職業生涯與未來願景，始終緊扣女性和少數群體在社會中的影響力和能動性的重要。