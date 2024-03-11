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麥卡倫攜手McCartney姊妹 獻上免稅限定「萃綠麥穗」

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「萃綠麥穗」外盒及瓶身標籤，皆使用廢棄的麥稈製成，凸顯回收再利用的永續精神。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「萃綠麥穗」外盒及瓶身標籤，皆使用廢棄的麥稈製成，凸顯回收再利用的永續精神。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基於對大自然的讚頌以及對永續的共同追求，麥卡倫宣佈與時尚產業中以終生環保主義聞名全球的設計大師Stella McCartney、以及曾擔任英國皇室御用攝影大師的Mary McCartney姐妹，攜手推出The Harmony Collection年度限量系列第三版，其中包括已於去年11月上市的「黃金麥穗（Amber Meadow）」，以及本月針對免稅通路限定發行「萃綠麥穗（Green Meadow）」雙酒款。

Stella and Mary McCartney是披頭四樂團（The Beatles）成員Paul McCartney的女兒，從小在蘇格蘭長大。The Harmony Collection年度限量系列第三版的創作靈感，源自McCartney姊妹對蘇格蘭自由且美好童年回憶的延伸與詮釋，她們將這次與麥卡倫的合作視為「歸鄉之旅」。這次McCartney姊妹親自造訪麥卡倫莊園，感受生機蓬勃的生態環境，也勾起她們對西海岸蘇格蘭家園美好童年時光的記憶，舉凡莊園廣闊的自然景觀、斯佩河的美麗與力量、森林的氣息、海洋的壯麗，都成為The Harmony Collection系列第三版的創作元素。

本月於免稅通路上市的麥卡倫The Harmony Collection 系列第三版「萃綠麥穗」，不但展現出McCartney姊妹對蘇格蘭蓊鬱自然風景的熱愛，更凸顯出麥卡倫與土地的深厚連結。麥卡倫威士忌大師團隊自蘇格蘭自然草原汲取靈感，運用雪莉橡木桶和波本橡木桶陳釀，在宛若春日早晨天光的暖金色澤自然酒色下，展現出「萃綠麥穗」迷人的新鮮香橙、檸檬、野生報春花、櫻花草、蜜瓜和風信子香氣，伴隨著豐富檸檬、大麥糖、奶油香草、杏仁和新鮮橡木的口感，令人聯想到富有生命力的翠綠草地。

「萃綠麥穗」包裝外盒及瓶身標籤，皆使用廢棄的麥稈製成，強調回收再利用的永續精神，串聯展現大自然原有的生命力。包裝盒外亦放上由Mary McCartney拍攝、Stella McCartney挑選的麥卡倫莊園的照片，在品酩時為品飲者帶來味覺、嗅覺、視覺等多重頂級饗宴。

此外，麥卡倫更攜手McCartney姊妹，同步為本系列打造出全球限量的居家生活設計品「TOGETHER」系列。該系列由姐妹倆共同設計，再集結各界頂級匠人，精心手工打造，為麥卡倫The Harmony Collection系列製作出11款獨一無二、且極具永續意義的居家生活設計品；McCartney姊妹也特別在其中融入蘇格蘭天然元素，展現蘇格蘭鄉村的家族農場特色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫The Harmony Collection 系列第三版「萃綠麥穗」，本月於免稅通路限定上市。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫The Harmony Collection 系列第三版「萃綠麥穗」，本月於免稅通路限定上市。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫威士忌大師團隊，自蘇格蘭自然草原汲取「萃綠麥穗」創作靈感。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫威士忌大師團隊，自蘇格蘭自然草原汲取「萃綠麥穗」創作靈感。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Harmony Collection 年度限量系列第三版有免稅通路限定的「萃綠麥穗」（前）與「黃金麥穗」雙酒款。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Harmony Collection 年度限量系列第三版有免稅通路限定的「萃綠麥穗」（前）與「黃金麥穗」雙酒款。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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