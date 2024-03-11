麥卡倫攜手McCartney姊妹 獻上免稅限定「萃綠麥穗」

基於對大自然的讚頌以及對永續的共同追求，麥卡倫宣佈與時尚產業中以終生環保主義聞名全球的設計大師Stella McCartney、以及曾擔任英國皇室御用攝影大師的Mary McCartney姐妹，攜手推出The Harmony Collection年度限量系列第三版，其中包括已於去年11月上市的「黃金麥穗（Amber Meadow）」，以及本月針對免稅通路限定發行「萃綠麥穗（Green Meadow）」雙酒款。

Stella and Mary McCartney是披頭四樂團（The Beatles）成員Paul McCartney的女兒，從小在蘇格蘭長大。The Harmony Collection年度限量系列第三版的創作靈感，源自McCartney姊妹對蘇格蘭自由且美好童年回憶的延伸與詮釋，她們將這次與麥卡倫的合作視為「歸鄉之旅」。這次McCartney姊妹親自造訪麥卡倫莊園，感受生機蓬勃的生態環境，也勾起她們對西海岸蘇格蘭家園美好童年時光的記憶，舉凡莊園廣闊的自然景觀、斯佩河的美麗與力量、森林的氣息、海洋的壯麗，都成為The Harmony Collection系列第三版的創作元素。

本月於免稅通路上市的麥卡倫The Harmony Collection 系列第三版「萃綠麥穗」，不但展現出McCartney姊妹對蘇格蘭蓊鬱自然風景的熱愛，更凸顯出麥卡倫與土地的深厚連結。麥卡倫威士忌大師團隊自蘇格蘭自然草原汲取靈感，運用雪莉橡木桶和波本橡木桶陳釀，在宛若春日早晨天光的暖金色澤自然酒色下，展現出「萃綠麥穗」迷人的新鮮香橙、檸檬、野生報春花、櫻花草、蜜瓜和風信子香氣，伴隨著豐富檸檬、大麥糖、奶油香草、杏仁和新鮮橡木的口感，令人聯想到富有生命力的翠綠草地。

「萃綠麥穗」包裝外盒及瓶身標籤，皆使用廢棄的麥稈製成，強調回收再利用的永續精神，串聯展現大自然原有的生命力。包裝盒外亦放上由Mary McCartney拍攝、Stella McCartney挑選的麥卡倫莊園的照片，在品酩時為品飲者帶來味覺、嗅覺、視覺等多重頂級饗宴。

此外，麥卡倫更攜手McCartney姊妹，同步為本系列打造出全球限量的居家生活設計品「TOGETHER」系列。該系列由姐妹倆共同設計，再集結各界頂級匠人，精心手工打造，為麥卡倫The Harmony Collection系列製作出11款獨一無二、且極具永續意義的居家生活設計品；McCartney姊妹也特別在其中融入蘇格蘭天然元素，展現蘇格蘭鄉村的家族農場特色。

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