快訊

進口蘇丹紅辣粉！11家關係企業遭罰438萬全撤照 地址幾乎集中一處

中職／桃猿幾乎無法在主場進行開幕首戰 桃園球場恐5月才能打

保母惡行曝...對折1歲嬰塞水桶「拍照訕笑」 家屬悲憤嗆：不得好死

來紐約不能錯過的展覽！當代藝術就在Tiffany旗艦店

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
《Culture of Creativity》 Peter Marino藝術基金會展覽於Tiffany紐約旗艦店展出。圖／Tiffany提供
《Culture of Creativity》 Peter Marino藝術基金會展覽於Tiffany紐約旗艦店展出。圖／Tiffany提供

美國百年精品品牌Tiffany & Co.，自即日起至5月20日止於紐約第五大道The Landmark旗艦店首度舉辦 「Peter Marino：《Culture of Creativity》」展覽，於十層樓旗艦店其中2層專門的展覽空間展出與當今時尚界淵源深厚的傳奇建築師Peter Marino的藝術典藏。此次展覽從他位於紐約州南安普敦的同名藝術基金會（Peter Marino Art Foundation）私人收藏中精選26位藝術家近70件當代藝術作品，以及 Peter Marino私人收藏、一系列1880年代Tiffany & Co.傑出的純銀作品。

傳奇建築師Peter Marino逾40年來廣泛收藏各種媒材創作藝術作品，本次展覽特地將藝術基金會的藏品陳列於整體空間，與旗艦店展出的同一群藝術家近50件作品展開對話。

這場展覽也象徵Tiffany & Co.對於藝術與創意的投入，以及旗艦店作為紐約文化機構的地位。自1837年創立以來，藝術與工藝一直是Tiffany的品牌基因。1853年，品牌開始展示外借來的藝術品，供顧客在購物時欣賞，至19世紀末，創辦人Charles Lewis Tiffany之子Louis Comfort Tiffany擔任品牌首位藝術總監，帶領Tiffany邁向藝術和珠寶設計新紀元；他也是現今公認的新藝術運動（Art Nouveau）領袖，亦是當時最受讚譽的美國藝術家之一。

《Culture of Creativity》展覽於紐約旗艦店增建的三層樓玻璃建築其中兩層空間舉辦，可透過品牌官網www.tiffany.com預約免費門票。

《Culture of Creativity》 展覽包括一系列1880年代Tiffany & Co.傑出的純銀作品。圖／Tiffany提供
《Culture of Creativity》 展覽包括一系列1880年代Tiffany & Co.傑出的純銀作品。圖／Tiffany提供
《Culture of Creativity》展覽精選私人收藏中26位藝術家近70件當代藝術作品展出。圖／Tiffany提供
《Culture of Creativity》展覽精選私人收藏中26位藝術家近70件當代藝術作品展出。圖／Tiffany提供
《Culture of Creativity》展覽自即日起至5月20日止。圖／Tiffany提供
《Culture of Creativity》展覽自即日起至5月20日止。圖／Tiffany提供
傳奇建築師Peter Marino與時尚界擁有深厚淵源，過去數十年來建立豐富的個人藝術收藏。圖／Tiffany提供
傳奇建築師Peter Marino與時尚界擁有深厚淵源，過去數十年來建立豐富的個人藝術收藏。圖／Tiffany提供
《Culture of Creativity》展覽精選私人收藏中26位藝術家近70件當代藝術作品展出。圖／Tiffany提供
《Culture of Creativity》展覽精選私人收藏中26位藝術家近70件當代藝術作品展出。圖／Tiffany提供
《Culture of Creativity》 展覽可透過品牌官網www.tiffany.com預約免費門票。圖／Tiffany提供
《Culture of Creativity》 展覽可透過品牌官網www.tiffany.com預約免費門票。圖／Tiffany提供

Tiffany 品牌 建築師

延伸閱讀

屏東藝術公車亭再增10座 周春米：等待成為一種美學

閱讀數學／不允許偶像崇拜？ 伊斯蘭的數學藝術

新北要蓋大巨蛋？ 蔣萬安：可像紐約地鐵大戰有雙北大戰

畢卡索、安迪沃荷2024現身南台灣，獨家觀展秘訣搶先曝光！

相關新聞

開賣5分鐘就狂掃萬張...奇美英國珍藏特展一般票今午開搶幾完售

奇美博物館5月2日將迎來國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」本月5日中午12點早鳥票開賣，就創下3分鐘售完紀錄...

Grand Seiko新表大玩面盤工藝 重現雪地即景、晨曦和春天氣息

選在4月中旬的鐘表與奇蹟沙龍展（Watches & Wonders）登場前，日本高級腕表象徵的Grand Seiko曝光了經典Heritage系列新表款。此次著重在面盤上的變化，靈感來自於日本信州白雪皚皚風景、岩手山晨曦，以及節氣「春分」，充分體現傳統日式美學。

卡地亞「女性觀點」關注女性賦權 Podcast第二季上線

女性賦權是地球永續的關鍵。品牌創意核心為獨立堅強女性的卡地亞（CARTIER），長期以來深耕女性賦權議題，不僅創立「卡地...

麥卡倫攜手McCartney姊妹 獻上免稅限定「萃綠麥穗」

基於對大自然的讚頌以及對永續的共同追求，麥卡倫宣佈與時尚產業中以終生環保主義聞名全球的設計大師Stella McCart...

來紐約不能錯過的展覽！當代藝術就在Tiffany旗艦店

美國百年精品品牌Tiffany & Co.，自即日起至5月20日止於紐約第五大道The Landmark旗艦店首度舉辦 ...

牡羊座、金牛座注意！星巴克2024專屬星座新品來了

牡羊座、金牛座星迷注意！星巴克宣布將於3月13日全台當日各門市開始營業時，發行牡羊座與金牛座的2024專屬星座新品，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。