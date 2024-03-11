來紐約不能錯過的展覽！當代藝術就在Tiffany旗艦店
美國百年精品品牌Tiffany & Co.，自即日起至5月20日止於紐約第五大道The Landmark旗艦店首度舉辦 「Peter Marino：《Culture of Creativity》」展覽，於十層樓旗艦店其中2層專門的展覽空間展出與當今時尚界淵源深厚的傳奇建築師Peter Marino的藝術典藏。此次展覽從他位於紐約州南安普敦的同名藝術基金會（Peter Marino Art Foundation）私人收藏中精選26位藝術家近70件當代藝術作品，以及 Peter Marino私人收藏、一系列1880年代Tiffany & Co.傑出的純銀作品。
傳奇建築師Peter Marino逾40年來廣泛收藏各種媒材創作藝術作品，本次展覽特地將藝術基金會的藏品陳列於整體空間，與旗艦店展出的同一群藝術家近50件作品展開對話。
這場展覽也象徵Tiffany & Co.對於藝術與創意的投入，以及旗艦店作為紐約文化機構的地位。自1837年創立以來，藝術與工藝一直是Tiffany的品牌基因。1853年，品牌開始展示外借來的藝術品，供顧客在購物時欣賞，至19世紀末，創辦人Charles Lewis Tiffany之子Louis Comfort Tiffany擔任品牌首位藝術總監，帶領Tiffany邁向藝術和珠寶設計新紀元；他也是現今公認的新藝術運動（Art Nouveau）領袖，亦是當時最受讚譽的美國藝術家之一。
《Culture of Creativity》展覽於紐約旗艦店增建的三層樓玻璃建築其中兩層空間舉辦，可透過品牌官網www.tiffany.com預約免費門票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言