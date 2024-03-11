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牡羊座、金牛座注意！星巴克2024專屬星座新品來了
牡羊座、金牛座星迷注意！星巴克宣布將於3月13日全台當日各門市開始營業時，發行牡羊座與金牛座的2024專屬星座新品，包括鐫刻牡羊星座馬克杯、牡羊星座提袋、鐫刻金牛星座馬克杯、金牛星座提袋。在新品上市當天，每位顧客每次結帳時，每款指定商品各限購乙個。若有額外數量的購買需求，需重新排隊；自3月14日起，則不受此限。
鐫刻牡羊星座與金牛星座馬克杯，以細緻鐫刻的立體星座圖案，搭配經典永恆的霧面黑色釉料，並採用精緻典雅的專屬外包裝禮盒，十分具有收藏價值。牡羊星座與金牛星座提袋，以星座符號、星象元素搭配品牌經典女神LOGO設計，神秘黑搭配細緻的印金、局部上光等多道印刷工藝呈現。
要注意的是，指定星座系列商品無法提供換貨服務（僅能退貨），星粉們在購買當下，務必現場檢查商品，確認後再結帳購買。詳細銷售辦法依星巴克網站公告為主。
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