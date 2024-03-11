聽新聞
test
0:00 / 0:00
「小狐狸」Maison Kitsuné高爾夫系列首度快閃台北 重新定義果嶺時尚
連法國跟日本都沒有的「小狐狸」Maison Kitsuné高爾夫系列，結束了在高雄的期間限定店之後，帶著最新早春系列快閃來台北。這一次品牌進駐Bellavita二樓，陳列了完整的服裝與配件系列，透過時髦設計與繽紛亮彩，重新定義果嶺時尚。
「鬆弛感」一直都是Maison Kitsuné的設計主軸，這季也延伸到高爾夫系列中，結合季節新色包括蓍草粉紅、水晶藍以及青蘋果綠，但來滿滿春季氛圍感之外，也延續了俏皮風格，保留塗鴉狐狸Logo和各種郵票印花裝飾。系列中最能體現這樣精神的風衣採用輕薄防風面料製成，以及具有可調節腰部抽繩設計，收緊時能夠展現擊球時該有的俐落模樣，同時也能夠以放鬆形態成為必備搭配單品，無論運動還是日常都合適。另外，Maison Kitsuné高爾夫系列也繼續提供針織單品，像是背心、Polo衫和V領設計皆備，以清涼觸感紗線和具有高彈性的混紡材質製成，因此貼身但不緊繃，輔以季節性色彩和印花，帶出復古學院感，增添春季果嶺造型層次。
除了衣裝很重要之外，揮桿時的裝備也同樣要講究，備受商務人士喜愛的行李袋包品牌TUMI也跨界到高爾夫球運動，首度推出球桿袋、腳架球桿袋、練習袋和硬殼雙輪旅行箱，以及手提旅行袋、球桿套等，部分產品更可客製化烙印字母，彰顯個人特色。其中的高爾夫球袋採用極高保護性的FXT彈道尼龍製成，並擁有多個內部和外部口袋，其可滿足專業選手的所有需求，備受矚目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言