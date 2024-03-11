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「小狐狸」Maison Kitsuné高爾夫系列首度快閃台北 重新定義果嶺時尚

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Maison Kitsuné高爾夫系列，結束了在高雄的期間限定店之後，帶著最新早春系列快閃來台北。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné高爾夫系列，結束了在高雄的期間限定店之後，帶著最新早春系列快閃來台北。圖／Maison Kitsuné提供

連法國跟日本都沒有的「小狐狸」Maison Kitsuné高爾夫系列，結束了在高雄的期間限定店之後，帶著最新早春系列快閃來台北。這一次品牌進駐Bellavita二樓，陳列了完整的服裝與配件系列，透過時髦設計與繽紛亮彩，重新定義果嶺時尚。

「鬆弛感」一直都是Maison Kitsuné的設計主軸，這季也延伸到高爾夫系列中，結合季節新色包括蓍草粉紅、水晶藍以及青蘋果綠，但來滿滿春季氛圍感之外，也延續了俏皮風格，保留塗鴉狐狸Logo和各種郵票印花裝飾。系列中最能體現這樣精神的風衣採用輕薄防風面料製成，以及具有可調節腰部抽繩設計，收緊時能夠展現擊球時該有的俐落模樣，同時也能夠以放鬆形態成為必備搭配單品，無論運動還是日常都合適。另外，Maison Kitsuné高爾夫系列也繼續提供針織單品，像是背心、Polo衫和V領設計皆備，以清涼觸感紗線和具有高彈性的混紡材質製成，因此貼身但不緊繃，輔以季節性色彩和印花，帶出復古學院感，增添春季果嶺造型層次。

商務人士喜愛的行李袋包品牌TUMI也跨界到高爾夫球運動，首度推出球桿袋、腳架球桿袋、練習袋和硬殼雙輪旅行箱等。圖／TUMI提供
商務人士喜愛的行李袋包品牌TUMI也跨界到高爾夫球運動，首度推出球桿袋、腳架球桿袋、練習袋和硬殼雙輪旅行箱等。圖／TUMI提供

除了衣裝很重要之外，揮桿時的裝備也同樣要講究，備受商務人士喜愛的行李袋包品牌TUMI也跨界到高爾夫球運動，首度推出球桿袋、腳架球桿袋、練習袋和硬殼雙輪旅行箱，以及手提旅行袋、球桿套等，部分產品更可客製化烙印字母，彰顯個人特色。其中的高爾夫球袋採用極高保護性的FXT彈道尼龍製成，並擁有多個內部和外部口袋，其可滿足專業選手的所有需求，備受矚目。

Maison Kitsuné高爾夫系列保留塗鴉狐狸Logo和各種郵票印花裝飾。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné高爾夫系列保留塗鴉狐狸Logo和各種郵票印花裝飾。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné高爾夫系列結合季節新色包括蓍草粉紅、水晶藍以及青蘋果綠，但來滿滿春季氛圍感。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné高爾夫系列結合季節新色包括蓍草粉紅、水晶藍以及青蘋果綠，但來滿滿春季氛圍感。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné高爾夫系列米白色球桿徽章V領套頭毛衣，14,880元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné高爾夫系列米白色球桿徽章V領套頭毛衣，14,880元。圖／Maison Kitsuné提供

Maison Kitsuné高爾夫系列蘑菇灰格紋後側高球狐狸頭棒球外套，40,680元。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné高爾夫系列蘑菇灰格紋後側高球狐狸頭棒球外套，40,680元。圖／Maison Kitsuné提供

TUMI高爾夫旅行袋，25,800元。圖／TUMI提供
TUMI高爾夫旅行袋，25,800元。圖／TUMI提供

TUMI高爾夫腳架球桿袋，49,800元。圖／TUMI提供
TUMI高爾夫腳架球桿袋，49,800元。圖／TUMI提供

品牌 運動 高爾夫

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