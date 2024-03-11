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桂綸鎂、陳柏霖完美現身巴黎 最美唇色、底妝都曝光

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
桂綸鎂（左）與陳柏霖，都以香奈兒彩妝呈現出完美質感。圖／香奈兒提供
桂綸鎂（左）與陳柏霖，都以香奈兒彩妝呈現出完美質感。圖／香奈兒提供

法國精品香奈兒日前在巴黎，舉辦2024/25秋冬大秀，台灣藝人包括品牌大使桂綸鎂、品牌好友陳柏霖都受邀出席，兩人多年前合作電影「藍色大門」，近年雙雙合體，都會出現在香奈兒的活動上，此次現身巴黎看秀，依舊以超完美的姿態現身。

身為品牌大使的桂綸鎂，穿上經典的斜紋軟呢，而臉上的完美彩妝，更能襯托出最佳氣質，而想要畫出桂綸鎂清透、又有粉嫩感的彩妝，該如何進行呢？

桂綸鎂在底妝上，使用香奈兒輕盈完美蜜粉 #20，營造出肌膚呼吸的通透感，幾乎呈現出裸肌的完美之處；頰彩也不用誇張，使用香奈兒水潤聚光棒 #水漾光，就能讓雙頰散發出珍珠的光澤，展現出亮眼的一面。

而唇色則是桂綸鎂最為在乎的部分，此次使用4款唇膏來疊擦，包括香奈兒康朋街31號唇膏#1米色洋裝、#2度假、#4緞面雪紡、#5創作等，完美呈現出專屬的小鎂純色，也代表著每位女人，都可以運用香奈兒康朋街31號唇膏，彼此疊擦，展現出獨特且自信的一面。

陳柏霖也使用多款香奈兒BOY系列彩妝，為臉上增添氣色與完美輪廓，底妝部分因應膚色，使用香奈兒BOY潤色飾底乳#30、#40，展現出均勻且健康的膚色，搭配香奈兒潤色遮瑕筆B30，可以完美遮去瑕疵；眼妝採用香奈兒四色眼影#268純真，讓整體眼神更為明亮，眉彩運用香奈兒BOY時尚眉筆#204灰色，不是用純黑色，看起來更為有質感，搭配香奈兒BOY零油光護唇膏，讓整體妝感更為自然。

香奈兒BOY潤色飾底乳／3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY潤色飾底乳／3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒水潤聚光棒#水漾光／1,680元。圖／香奈兒提供
香奈兒水潤聚光棒#水漾光／1,680元。圖／香奈兒提供
桂綸鎂（右）、陳柏霖前往巴黎，參加香奈兒大秀。圖／香奈兒提供
桂綸鎂（右）、陳柏霖前往巴黎，參加香奈兒大秀。圖／香奈兒提供
陳柏霖前往巴黎，參加香奈兒大秀。圖／香奈兒提供
陳柏霖前往巴黎，參加香奈兒大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒輕盈完美蜜粉 #20／2,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒輕盈完美蜜粉 #20／2,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY零油光護唇膏／1,380元。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY零油光護唇膏／1,380元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影 #268純真 ／2,520元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影 #268純真 ／2,520元。圖／香奈兒提供
桂綸鎂前往巴黎，參加香奈兒大秀。圖／香奈兒提供
桂綸鎂前往巴黎，參加香奈兒大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒康朋街31號唇膏 #1米色洋裝／5,290元。圖／香奈兒提供
香奈兒康朋街31號唇膏 #1米色洋裝／5,290元。圖／香奈兒提供

品牌 彩妝 香奈兒

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