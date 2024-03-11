桂綸鎂、陳柏霖完美現身巴黎 最美唇色、底妝都曝光

法國精品香奈兒日前在巴黎，舉辦2024/25秋冬大秀，台灣藝人包括品牌大使桂綸鎂、品牌好友陳柏霖都受邀出席，兩人多年前合作電影「藍色大門」，近年雙雙合體，都會出現在香奈兒的活動上，此次現身巴黎看秀，依舊以超完美的姿態現身。

身為品牌大使的桂綸鎂，穿上經典的斜紋軟呢，而臉上的完美彩妝，更能襯托出最佳氣質，而想要畫出桂綸鎂清透、又有粉嫩感的彩妝，該如何進行呢？

桂綸鎂在底妝上，使用香奈兒輕盈完美蜜粉 #20，營造出肌膚呼吸的通透感，幾乎呈現出裸肌的完美之處；頰彩也不用誇張，使用香奈兒水潤聚光棒 #水漾光，就能讓雙頰散發出珍珠的光澤，展現出亮眼的一面。

而唇色則是桂綸鎂最為在乎的部分，此次使用4款唇膏來疊擦，包括香奈兒康朋街31號唇膏#1米色洋裝、#2度假、#4緞面雪紡、#5創作等，完美呈現出專屬的小鎂純色，也代表著每位女人，都可以運用香奈兒康朋街31號唇膏，彼此疊擦，展現出獨特且自信的一面。