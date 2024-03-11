2004年出生注意！到金色三麥用餐20杯啤酒免費喝 揪20人容量再升級

2004年出生注意！金色三麥為歡慶邁入20周年，特別尋找2004年誕生的三麥人，來店狂嗨一個月。不論你是2004年誕生、或是在其他年份的國曆 20 日出生，於即日起至4月2日前的活動期間到金色三麥全台任一門市內用消費，均可解鎖專屬款待。此外，2004年次出生的粉絲單次預約訂位人數達20人，再加碼升級生日禮為20杯500毫升精釀啤酒。

金色三麥今年特別選定別具意義的「20」，做為三麥人歡聚密碼，號召所有和金色三麥同年誕生的 20 歲三麥人來店舉杯慶祝。2004 年出生的民眾，在活動期間至金色三麥門市內用消費，免費招待 20 杯 350毫升精釀啤酒；預約訂位達 20 人，20 杯精釀啤酒杯杯升級500毫升。另外，不限出生年次，國曆 20 號生日的民眾來店內用消費，同樣招待 350毫升杯裝精釀啤酒乙杯。

金色三麥今年特別以「20」為歡聚密碼， 20歲、20日出生、20人歡聚，皆可解鎖專屬款待。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥自 2004 年創立第一家門市起，全台已累計 16 間門市，秉持「為歡聚而誕生」的品牌理念，提供世界級冠軍精釀啤酒，更以美味豐富的佳餚、舒適優質的用餐環境、熱情貼心的服務深受歡迎，多次榮登網路口碑排行榜中的聲量常勝軍，是不分年齡的廣大消費者聚餐第一指名。

金色三麥尋找20歲三麥人，邀請同年誕生的三麥人一起慶生暢飲精釀啤酒。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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