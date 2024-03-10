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都彭展現日式優雅美學 斑斕錦鯉躍筆具打火機

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Koi Fish系列Line D Eternity鋼珠筆，25,900元。圖／迪生提供
Koi Fish系列Line D Eternity鋼珠筆，25,900元。圖／迪生提供

法國紳士精品品牌都彭（S.T. Dupont）於春季全新推出Koi Fish系列，靈感來自於日本傳統的木刻版畫技術，而錦鯉是勇氣和毅力的象徵。系列包括打火機、書寫筆具和配件，透過S.T. Dupont精湛的工藝以及對細節的極致追求，優雅呈現日本的自然與文化，結合美學造型與功能性，體現了藝術設計與日常實用之間的完美和諧搭配。

全新的Koi Fish系列，刻畫錦鯉在水中自由游動的優美身姿，將自然的活力與生命力注入隨身細節。現代小巧的Minijet打火機、全球最輕薄的Slim 7打火機、與最適合雪茄的Maxijet 打火機，均在機外身應用噴墨印刷技術裝飾錦鯉圖案，Ligne 2打火機有著亮面光澤的錦鯉天然漆面與帶有微鑽石浮紋頂蓋，奢華的造型搭載雙黃軟火焰與經典清脆「Cling」聲，成為S.T. Dupont雋永的經典商品。

Line D Eternity 筆具與D Initial系列筆具，筆蓋與筆身同樣可見錦鯉圖案，在每一個書寫的瞬間，感受到錦鯉在水中悠然自在的動感。雪茄配件包含雪茄配件—雪茄盒與雪茄套，雪茄盒的設計兼顧了美觀與功能性，能夠有效保持雪茄的新鮮度與香氣，雪茄套採用粒面小牛皮製作，以頂級工藝完美呈現錦鯉的美學精髓，色彩繽紛斑斕，為雪茄愛好者提供了實用且具有收藏價值的選擇。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

Koi Fish系列D Initial鋼珠筆，9,600元。圖／迪生提供
Koi Fish系列D Initial鋼珠筆，9,600元。圖／迪生提供
Koi Fish系列雪茄套，8,800元。圖／迪生提供
Koi Fish系列雪茄套，8,800元。圖／迪生提供
Koi Fish系列Ligne 2打火機，49,300元。圖／迪生提供
Koi Fish系列Ligne 2打火機，49,300元。圖／迪生提供
Koi Fish系列雪茄盒，32,500元。圖／迪生提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
Koi Fish系列雪茄盒，32,500元。圖／迪生提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

日本 錦鯉

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